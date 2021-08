La Mesa de Enlace ya amenaza con protestas pese a que el Gobierno flexibilizaría el cepo a exportaciones de carne

Los miembros de la Mesa de Enlace no escuchan las declaraciones de los distintos funcionarios del Gobierno nacional y convocan a un nuevo paro en caso que no se libere el porcentaje de exportaciones de carne el cual sirvió para ir normalizando el precio en el mercado intrno.En declaraciones televisivas, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, adelantó que si la próxima semana el Gobierno no libera las exportaciones, habrá protestas. “El próximo martes 31 de agosto vence el artículo 2 del decreto 408/20211, que a fínales de mayo estableció un cupo de 50% a la exportación de carne vacuna. A partir del anuncio, las gremiales del campo llevaron a cabo un cese de comercialización, que se extendió por espacio de dos semanas y tuvo un impacto en las ventas del Mercado de Liniers.Pero también consideró que “aún faltan más acuerdos” con la cadena de la industria de la carne vacuna, "”, en referencia a los precios en el mostrador.Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas defendió lo que denominó “la administración del comercio con cupos de 50% con respecto a 2020”. En declaraciones a la prensa en destacó que el martes 31 de agosto “es ese cupo de 50%, al que se suma la cuota Hilton y la Kosher.