Vidal sobre las chicanas de Bullrich: "Me escribió diciendo que había sido una humorada"

María Eugenia Vidal relativió los dichos de Patricia Bullrich quien dijo que ella es mejor candidata que la exgobernadora bonaerense para la Ciudad de Buenos Aires e incluso sacaría más votos en esta elección "si no habrían armado las listas a dedo"., dijo Vidal.En declaraciones a Radio Rivadavia destacó que ". "El Frente de Todos armó las listas a dedo, y las competencias que se están dando dentro de Juntos por el Cambio son con altura, respeto y propuestas", argumentó.Sobre la interna, Mariu consideró que ""Yo me fui a dar la pelea en la provincia de Buenos Aires, una provincia hostil. Y estuvo muy bien que haya gente como Patricia Bullrich, Waldo Wolff y Fernando Iglesias hayan puesto el cuerpo el año pasado", destacó en búsqueda de darle un guiño a los "halcónes".continuó y agregó que "el departamento tiene la valuación fiscal en la declaración jurada, que es lo que corresponde en la provincia de Buenos Aires".En búsqueda de hacer una buena elección como esperaba Larreta, Vidal dijo que "ir a votar el 12 a las PASO no es una obligación, es un derecho" y"Proponemos bajar impuestos a las pymes, un plan de empleo joven,El que acudió a la Justicia para mantener las escuelas abiertas fue Horacio", esgrimió.Vidal chicaneó con que "el Frente de Todos dijo que volvían para ser mejores y demostraron que no es así.. "Yo me metí en el Parque Indoamericano para defender la no toma de tierras, luché contra las mafias en la provincia de Buenos Aires", continuó.."Me parece que l, apuntó sobre los dichos del líder libertario contra Horacio Rodríguez Larreta.A más de 72hs horas del hecho y con el triunfo de sus socios en la elección provincial, Vidal se convirtió en la primera dirigente de la oposición en repudiar el atentado en Corrientes.concluyó.