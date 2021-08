Alberto Fernández encabeza un acto con gobernadores y muestra respaldo peronista de cara a las PASO

el Frente de Todos pone a todos los gobernadores peronistas y los precandidatos en un acto en Tecnópolis a menos de dos semanas de las PASO

Con el presidenteal frente y la idea de extremar la importancia de la unidad y el respaldo a su figura en un momento delicado tras el impacto que podría tener el episodio de la foto del cumpleaños deen Olivos,El jefe de Estado encabeza este mediodía, desde las 11:30, el acto del que participarán gobernadores y precandidatos a diputados y senadores de las distintas provincias, bajo la consigna central de la campaña,. La presentación es en el predio de, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López, y algunos de los participantes serán de la partida de manera presencial mientras que otros lo harán por videollamada.La actividad será transmitida por las redes de la coalición oficial y, según trascendió, combinará la presencia de algunos gobernadores en las instalaciones del acto, con otros que hablarán por videoconferencia, desde sus respectivas provincias.También estarán los primeros precandidatos a la Cámara de Diputados y al Senado de cada jurisdicción, lo que dará al acto una impronta federal que el propio jefe de Estado está apuntalando con sus viajes y recorridas por el país.Otra de las claves del acto será transmitir la importancia de la unidad para el Frente de Todos, con la participación de todas las jurisdicciones, así como hacer un balance público de la gestión de la pandemia como de la actualidad de la campaña vacunatoria, uno de los aspectos más valorados de la gestión según distintas encuestas."Vamos a reafirmar nuestro mensaje federal y mostrar músculo partidario", comentó a medios uno de los organizadores de la parte presencial del evento, que tendrá a integrantes del gabinete, el gobernador Axel Kicillof y los postulantes de provincia y ciudad de Buenos Aires.Otras fuentes blanquearon que la intención del acto sería la de "no mostrarlo solo al presidente en un momento delicado de su gestión, la cual se ha visto salpicada por errores propios", y exhibir que "está en control del peronismo" y "mostrar la cohesión" de ese espacio.Si bien versiones indicaron que no estaba confirmada ni descartada la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ex mandataria no será de la partida en esta oportunidad.