El Gobierno se propone elevar por decreto el mínimo no imponible a 180 mil pesos

El gobierno deya tiene decidido elevar elpara garantizar que el espíritu del tributo no se vuelva distorsionar y evitar que una mayor cantidad de trabajadores vuelvan a estar alcanzados por esta obligación a partir de las mejoras salariales obtenidas en las paritarias. Según fuentes de laya se definió que se elevará por decreto el piso a partir del cual un trabajador tributa Ganancias desde los 150 mil pesos actuales hasta los 180 mil.Si bien aún no se sabe si se oficializará la decisión después o antes de las(PASO), en caso de definir la medida antes de la primera vuelta electoral habría que precisar de qué manera se comunica ya que desde el 18 de agosto pasado rige la veda que pesa sobre las autoridades de gobierno para que no realicen actos públicos que promuevan la captación del voto.Ya con la sanción de la reforma al Impuesto a las Ganancias impulsada por el diputado y presidente de la Cámara Baja,, se había logrado elevar el mínimo no imponible a 150 mil pesos y de esta manera 1,2 millones de trabajadores y jubilados dejaron de tributar.La idea del Gobierno es que el universo de contribuyentes alcanzados por el tributo se mantenga sin cambios de modo de no distorsionar su alcance tal como ocurrió durante la gestión deque, luego de prometer que ningún trabajador pagaría Ganancia, prácticamente se duplicó la cantidad de contribuyentes alcanzados por ese impuesto.La semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán, pasó por la comisión del Congreso que hace el seguimiento de la deuda Argentina, y en ese marco, ratificó:, precisó Guzmán que ya anticipaba esta medida que ya fue tomada en la Rosada.Cuando el oficialismo delineó la modificación del impuesto a las Ganancias que llevó el piso a $150.000, lo hizo en base a las previsiones del presupuesto 2021. Pero desde el envío del proyecto hasta ahora la inflación se aceleró y superó el 50% en términos interanuales. La suba de los precios también trajo una reapertura de las paritarias que está posicionando a los convenios en torno al 45%.En ese marco el Gobierno se prepara para firmar un decreto para que quienes se habían beneficiado con la nueva ley no vuelvan a pagar el tributo. La decisión de elevar el mínimo no imponible por decreto por única vez ya estaba prevista en la ley que votó en abril el Congreso. A partir de 2022 las actualizaciones se harán de manera automática y de acuerdo al avance de los salarios según la(RIPTE).Cuando asumió la administración de Fernández unos 2,4 millones de trabajadores pagaban el impuesto a las ganancias. Con el alivio fiscal, más de 1,2 millón de asalariados dejaron de tributar y se volvió a un esquema similar al de 2015, cuando un 10% de los trabajadores estaban alcanzados.