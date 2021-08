Bianco expuso el pronóstico errado de Kambourián y le respondió: Guardé el tuit

El jefe de gabinete bonaerense,, brindo una conferencia de prensa donde detalló la situación epidemiológica pero cerró su alocución con un comentario que apuntaba a un precandidato de Juntos que pronosticó el 19 de febrero del 2021 un escenario sanitario que no sucedió.relató Bianco. “Y yo lo guardé”, ironizó el funcionario de. Se trata dequien es precandidato a concejal en Malvinas Argentinas. El médico pediatra acompaña al espacio deen la Provincia y es un crítico constante del oficialismo delEs que el cambiemita Carlos Kambourian, había predicho que en agosto no habría vacunas en la Argentina y la situación sanitaria se desbordaría. Y en contraposición desde la Provincia resaltaron en el marco delque ya se aplicaron en los últimos días 2.807.631 dosis del segundo componente, además de que se mantendrá el ritmo en septiembre.Bianco, fiel a su estilo, no dejó pasar el hecho de que el ahora candidato opositor, que va en la lista de Diego Santilli, emitiera ese mal augurio y que, además, falló en todos los sentidos., manifestó el funcionario sobre el tuit que fue eliminado por el candidato macrista.En ese plano, agregó que ese tuit de Kambourian llegabacerró irónico.El médico pediatra fue una de las voces más críticas del manejo de la pandemia por parte del Gobierno y, desde los estudios de televisión y los grandes medios de comunicación manifestó en más de una oportunidad su desacuerdo con las diferentes estrategias sanitarias.Ahora, el profesional se postula como precandidato al Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, un distrito gobernado por el. En los últimos días, estuvo acompañado por el propio intendente de Vicente López,, en una de sus recorridas de campaña.