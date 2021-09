El Papa Francisco enterró las especulaciones sobre su renuncia y habló de los mensajes sobre Argentina

El Papa Francisco brindó una entrevista en el Vaticano donde enterró todos los rumores que la prensa italiana difundió la última semana acerca de una posible renuncia al cargo cuando se están por cumplir nueve años de su máxima asunción. Lejos de Argentina, habló sobre como toman sus palabras en el país para buscar un guiño político a uno u otro espacio.Eva [Fernández] me dijo eso, incluso me lo dijo con una expresión argentina muy linda, y yo le dije que no tenía idea porque yo leo un solo diario acá en la mañana, el diario de Roma.comenzó explicando sobre como tomó los rumores.En ese sentido contó queConsultado sobre si se había terminado la etapa en donde se buscaba interpretar en clave de política argentina sus dichos globales o interpretaciones del Evangelio, el Papa respondió:En ese sentido continuó: ". Delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía yo me callo, porque aclarar es peor".Por último habló sobre su relación con la Patria, ya que desde aquel marzo del 2013 jamás regresó a su país.Eso sí un poco lo extraño, pero Roma tiene sus días de niebla también. Nostalgia, no.