La Cámara de la Construcción destacó que se recuperaron 70 mil puestos de trabajo en 6 meses del 2021

🗣 | @ivan_szczech en #AhíVamos



📢 El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) destacó que se recuperaron puestos de trabajo de forma masiva y que el sector se encuentra en niveles prepandemia — Ahí Vamos (@ahivamos870) August 31, 2021

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) resaltaron que en los primeros seis meses del 2021 se recuperaron en el país 70 mil puestos de trabajo que se habían perdido desde el 2018 cuando gobernaba Mauricio Macri y que se agravó con la pandemia del Covid-19.", dijo Szczech en diálogo con radio NacionalEn tal sentido el titular de la Camarco agregó que yaSegún explicó, "la caída de empleo de 2018 a 2020 fue de 100.000 puestos de trabajo y la posterior pérdida por la pandemia fue de 70 mil puestos".En este contexto, resaltó que la inversión pública en el Presupuesto de 2019 fue de 1,1% del PBI y este año las partidas se duplican. "Para 2022 entendemos que la Argentina debería tener una inversión de 3,4% del producto y no menor al 3%. Un país, para que su economía crezca 3 a 4% anual, no puede tener una inversión pública menor al 5% del PBI", agregó.El rubro de la construcción es estratégico por su capacidad de tracción de otros sectores de la economía como la minería no metalífera para el cemento y otros morteros, la metalífera, la acería y la petroquímica, entre otras.