Así se opone María Eugenia Vidal a la legalización de la marihuana

"Yo estoy en contra. Estoy a favor de la libertad, pero una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, con amigos, relajado o con tu pareja o solo. Y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos"

La ex "orgullosamente bonaerense"se refirió alEn diálogo con Julio Leiva para el ciclo de entrevista Filo.elecciones, la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio se manifestó en contra de la legalización de la marihuana con fundamentos tendenciosos, que llevaron a que se hablara de clasismo y "porro VIP"., argumentó Vidal.No es la primera vez que la ex mandataria genera controversia cuando se trata de la despenalización de la marihuana. En 2019 se despachó con un discurso similar. Lo repitió, también, hace días en TN."Entiendo que puede haber sectores que tengan libertad de decidir, en el caso de la marihuana, fumarse un porro, en algún nivel socioeconómico distinto. Ahora, cuando yo voy a los barrios más pobres de la provincia, el mensaje tiene que ser uno solo porque la marihuana, al igual que el alcohol y el paco, son drogas de inicio", consideró la ex gobernadora.