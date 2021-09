Alberto Fernández viaja a Chaco y recorre una metalúrgica con Capitanich en el Día de la Industria

El presidente Alberto Fernández visita hoy la ciudad de Resistencia, Chaco, donde recorre una empresa metalúrgica en el marco de la celebración del Día de la Industria , se informó oficialmente, hecho que este año no contará con el mandatario junto a la Unión Industrial Argentina (UIA).La actividad del jefe de Estado está prevista para las 17.30 en la firma Palacios Hermanos, donde estará el gobernador Jorge Capitanich.La UIA, que no está teniendo su mejor momento en el vínculo con el Gobierno, celebra el del Día de la Industria con un acto en una planta de cerámicas en el partido bonaerense de José C Paz (Cerámica Alberdi). Si bien no figura la confirmación en la agenda de actividad del Poder Ejecutivo, la entidad garantiza la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y aclara que se invitó al Presidente y al gobernador bonaerense Axel Kicillof Fernández recorrió estas semanas el interior, en lo que fue una agenda federal. Pero a partir de mañana inicia una serie de actividades y recorridas antes de las PASO que lo llevarán al conurbano bonaerense, coordenadas históricamente favorables al peronismo y donde el macrismo, por el contrario, no hace pie tras lo golpeada que quedó la zona tras la administración de Juntos por el Cambio.En ese marco, mañana el Presidente encabeza una recorrida en la localidad bonaerense de Berazategui y el sábado lo mismo pero en Hurlingham.La semana que viene la agenda de Fernández contempla un itinerario por el tercer cordón del conurbano bonaerense, en fábricas que cerraron durante la gestión del Gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal en PBA, y que reabrieron últimamente.El jueves es cuando el Presidente encabezará el cierre de campaña del Frente de Todos (FDT) en un municipio del conurbano que todavía no está cconfirmado pero que será "con seguridad con la presencia también de la vicepresidenta" Cristina Fernández de Kirchner, según Télam.