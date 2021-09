"Vamos viendo": así confesó Macri que hubiera gestionado la pandemia

el expresidente Mauricio Macri dejó en claro que su gestión de la pandemia de coronavirus hubiera sido improvisar y que no hubiera seguido las recomendaciones científicas que impulsaron las restricciones a la circulación para evitar el colapso sanitario

"Yo jamás hubiese hecho este atropello de las libertades. Habría hecho el camino de (el presidente de Uruguay, Luis) Lacalle Pou, que cada uno tenga conciencia de lo que está pasando, y vamos viendo. Equipar el sistema de salud"

En línea con declaraciones previas que ya hizo abiertamente y otras que frases que trascendieron y que, cada día, parece más posible que las hayas dicho,Es que en una entrevista con LN+ - canal al que habría rescatado financieramente a partir del pago de parte de su deuda - en la que también sugirió la necesidad de "evadir impuestos", Macri reveló en una breve frase cuál hubiera sido su estrategia para gestionar la pandemia:"Las vacunas están en el mundo, si hubiésemos tenido la relación que tenía nuestro Gobierno, y el mínimo de sentido común, todas las vacuna estarían acá y habría menos de 100 mil muertos", arrancó su fundada opinión el ex mandatario, que también se incluyó entre los que pretenden desde la oposición volver a "dirigir la Argentina".Luego, en específico, cuestionó que el Gobierno decidió "habernos encerrado" y dijo ser "una persona con fuerte compromiso liberal", como para ponerse en competencia con el voto de Javier Milei y José Luis Espert.Y en ese punto, dijo, en una seguidilla de frases sueltas sin precisiones acerca de las características de un país y otro:"No los encierro a meses de llegar a un pico de contagio, no los encierro destruyendo la vida social, cultural, psicológica...", reclamó al tiempo que renovó un nuevo dato incontrastable como que "hay gente que se fue de los hospitales abandonando tratamientos", agregó.Y siguió: "La gente tenía tanto miedo... El miedo es un poder espantoso... Miedo de que pasara algo horrible".Estas frases de Macri recordaron cuando el presidente Alberto Fernández reveló que en una conversación telefónica que mantuvieron el líder PRO le recomendó que "se muera quien tiene que morirse", cuando apenas llegaba el coronavirus a la Argentina.En un reportaje en Radio 10 en agosto,"Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo”, completó.