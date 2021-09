No habrá sanciones para quienes no vayan a votar por aislamiento o síntomas de COVID

La Cámara Nacional Electoral exceptuó hoy de ir a votar a quienes tengan COVID-19, las personas que sean caso sospechoso, aquellos que sean contacto estrecho de un positivo y a los ciudadanos que por ser grupo de riesgo tengan indicación médica de no ir asistir a los comicios.En ese marco, la justicia electoral nacional dispuso que no habrá sanciones ni multas para quienes se encuentren en alguno de los casos mencionados y precisó que podrán justificar la situación al hacer con un certificado médico que lo corrobore.El secretario de Actuación Electoral de la CNE, Sebastián Schimmel, aseguró que "nadie está privado de su derecho" al sufragio y pidió a la población cumplir con los "protocolos específicos"."La justicia electoral organizó un protocolo para ordenar los ingresos a los establecimientos y suma a un actor, el facilitador sanitario, que va a estar en cada escuela verificando y haciendo cumplir el protocolo", explicó el funcionario.Asimismo, agregó que "distintos organismos del Estado pusieron su colaboración y el esfuerzo para que la elección transcurra con normalidad", con "esfuerzo" pero "sin poner en riesgo a la población"."Hay horarios especiales, pero no impiden el voto de todos los electores entre las 8 y las 18. Hay un horario prioritario en todo el país, de 10:30 a 12:30 para quienes integren los grupos de riesgo por Covid. En CABA los mayores de 70 van a tener prioridad en cualquier horario, por protocolos anterior que no tienen que ver con el Covid", aclaró.Consultado a cerca de qué pasa con aquellos que estén cursando el coronavirus durante la elección, el funcionario fue contundente: "Se tiene que quedar en la casa quien tenga Covid, sea contacto estrecho, caso sospechoso o deba guardar aislamiento porque, por ejemplo, volvió del exterior. No debe ir a votar".Interpelado en TN acerca de que "legalmente votar es uno de los derechos más importantes", Schimmel aclaró que "efectivamente" es así pero que es necesario "cuidar la salud del resto de las personas". Y explicó: "Si va a la escuela el delegado le va a imponer cuál es el procedimiento, en cada distrito lo establece el juez electoral. En la Ciudad se dispuso que no van a poder votar pero el elector puede llegar y va a ser el juzgado electoral el que decida".Luego, volvió a insistir en que quienes cursen la enfermedad o las situaciones mencionadas vinculadas, "no deben ir a votar". Y explicó cómo justificar el caso: "Es una causal justificada que se puede hacer en el sitio de internet. Si tiene un comprobante opr salud debe subirlo o si no hace una declaración jurada a través del sitio".La jueza federal con competencia en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, dispuso este jueves que los contagiados con coronavirus Covid-19 y sus contactos estrechos no puedan concurrir a votar el domingo 12 de septiembre, fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones PASO.La magistrada con competencia en el distrito porteño envió un oficio con la información al Ministerio de Salud ciudadano y a las autoridades de los distintos cuadros políticos.