"Dos modelos en pugna": los 21 puntos del Gobierno para mostrar Macri fue peor que la pandemia para la industria

el punto central de la comunicación del Gobierno nacional respecto del Día de la Industria en el marco de la campaña electoral tiene que ver con una serie de 21 puntos que sacó a la cancha para enfatizar que en los comicios se dirimen "dos modelos en pugna"

En el marco del, se realizaron diferentes actos debido a diferencias entre los últimos tiempos entre el Frente de Todos y la cúpula de la UIA pero también enmarcados en el complejo trajín que el oficialismo y el Gobierno encaran por la agenda electoral.Por un lado, la entidad fabril celebró la jornada durante este mediodía en la planta de Cerámicas Alberdi, ubicada en la localidad bonaerense de José C. Paz. El, por su parte, realizó un acto en la provincia de Buenos Aires, en la fábrica de Marolio, que encabezóesta tarde; pero también viajó el presidentea Chaco para conducir un evento acompañado por el gobernadoren las instalaciones de la empresa familiar metalúrgica Palacios Hermanos.No obstante,A través de esos 21 puntos, que son nada más y nada menos que"De qué hablamos cuando decimos que hay dos modelos en pugna", inicia la enumeración de ítems que propone el Gobierno, para luego detallar:⬇️ 2016-2019📌 La industria se contrajo en términos per cápita un 17%📌 Argentina fue el país que más se desindustrializó en el mundo tomando los 50 países con más PBI del mundo📌 Cerraron 25.000 pymes📌 Empleo: Se destruyeron 161.000 puestos de trabajo formales en la industria entre fines de 2015 y fines de 2019. 21 de 22 sectores industriales expulsaron empleo📌 El salario real en la industria se contrajo 14,8%.📌 La cantidad de empresas industriales pasó de 56 mil a 51,3 mil.📌 La industria manufacturera expulsó empleo formal en 46 de 48 meses entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019📌 Solo metales básicos creció un 1%; todos los demás sectores se contrajeron, algunos por encima del 20%📌 Alimentos y bebidas cayó un 5%📌 Al arrancar el gobierno de 100 autos solo 28 eran nacionales y 72 importados; hoy es casi mitad y mitad.⬆️ Desde el 2019📌 En los dos primeros meses de gestión la industria creció un 4% en términos desestacionalizados según el Indec y el salario real creció un 5,5%📌 20 de 24 sectores industriales tienen más empleo que a fines de 2019📌 Hubo más de 900 anuncios de inversiones por U$S 34 mil millones📌 La inversión productiva creció un 14,3% al promedio de 2019📌 La actividad industrial desestacionalizada alcanzó el mayor nivel desde mayo de 2018📌 El sector industrial hoy tiene 25.000 empleos más que en 2019📌 En el primer semestre del 2021 la industria manufacturera creció casi 5% respecto al 2019.📌 En la primera mitad de 2021, la industria produjo 4,6% más que en mismo período de 2019.📌 La recuperación industrial argentina fue más rápida que la de la mayoría de los países industriales, con excepción de China.📌 En 9 de 11 sectores, el desempeño argentino fue mejor al resto.📌 La industria manufacturera lleva 12 meses seguidos creando empleo, y hoy la industria en su conjunto y el 80% de los sectores industriales tiene más empleo que a fines de 2019.Pese a los resquemores que había entre el Gobierno y la entidad fabril, el acto de la UIA sin el presidente Alberto Fernández ni ministros de su Gabinete terminó siendo el escenario que acabó - aparentemente - con la batalla. Incluso generó que el mandamás del ente empresario apoye las durísimas críticas del Frente de Todos al macrismo.Es que después de un discurso inaugural fuerte del secretario de Industria, Ariel Schale, único enviado del Poder Ejecutivo nacional, en el que con los números antes puntualizados la herencia de Cambiemos para con el sector, Daniel Funes de Rioja, el presidente de la entidad fabril, casi que adhirió por completo a la lectura oficial sobre el pasado y el presente."Veníamos muy heridos, la recesión y las altas tasas fueron una conjunción muy dura para el tejido industrial y en mayor medida para las Pymes", disparó Funes de Rioja. Y agregó, para abandonar su postura crítica inicial al llegar al cargo, que le valió reproches actuales: "Hoy estamos 4,5 puntos por encima del año 2019. Estamos en un punto de inflexión que tiene que ser punto de partida".También pidió “diálogo” en el conflicto por exportaciones de carne, habló de “aggiornar las relaciones laborales” y dijo que el Presidente de la Nación y el ministro faltaron por la “agenda electoral”. Todas visiones que, en otro tiempo, hubieran tenido otro contenido más belicoso.