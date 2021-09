Macri se quiere mudar a una mansión en un country de Córdoba llamado "Potrerillo de Larreta"

Macri ya hizo averiguaciones para mudarse en condición de alquiler a una casa en un lujoso country serrano que, literal, se llama "Potrerillo de Larreta"







por el alquiler anual de una casa de 1177 m² totales y 255 m² cubiertos, 5 ambientes y sólo una cochera - es decir de lo más barato que se puede encontrar para la locación - se piden más de USD 95.000. Es decir, unos 17 millones de pesos. O, por mes, apróximadamente 1,5 millones en moneda argentina

La interna en Juntos por el Cambio en Córdoba para las elecciones legislativas 2021 está que arde. La reputación decomo líder está golpeada allí después de que modificara su apoyo a los precandidatos para las PASO:Hoy, hizo declaraciones a Radio Mitre Córdoba y confesó que analiza mudarse a esta provincia para él mismo ser candidato en el futuro., dijo.“Estoy tratando de convencer a mi mujer y a mi hija; puede ser una gran alternativa”, agregó respecto de que, de ser así, el único freno que por ahora tiene esy, en menor medida, Antonia.Esto no gustó mucho en el JXC cordobés, que ya venía a puros cruces con un Juez durísimo contra Macri. Sin embargo, la confesión de posible desembarco del ex presidente facturó sólo poco después de su salida al aire: el precandidato a diputado(acompañante del actual diputado nacional y ex embajador en Ecuador) tuiteó una foto de campaña suya cony el concepto “la versión más fuerte de Cambiemos”. Fuerte.Sin embargo, y allí vuelve aparecer el karma del ex mandatario nacional y el actual jefe de Gobierno porteño, que quiere llegar a Casa Rosada. La Nación reveló queDe hecho, según trascendió, es - al igual que Villa la Angostura, en el sur - es el lugar donde varias veces vacacionó - cosa que el ex presidente hace seguido - e incluso encabezó allí varias reuniones políticas.En cuanto al lugar, las fotos videos (que figuran en el sitio web del lugar) son elocuentes: si Macri se muda a Córdoba y elige el lugar en el que está averiguando, lo hará en un lugar para multimillonarios, como lo es.Según pudo averiguar, y que coincide con los precios de mercado que se pueden indagar en buscadores de alquileres y ventas de propiedades en internet Macri viajó allí, por ejemplo, en 2016, a un año del inicio de su mandato, junto a su familia. Es en Alta Gracia, Córdoba, a unos 38 kilómetros de la capital provincial.El terreno fue adquirido por el escritor Enrique Larreta en 1918. Era parte de una extensión que pertenecía a la "Estancia Jesuítica Alta Gracia", hoy Patrimonio de la UNESCO. La casa principal, de dos plantas, se terminó de construir en 1924 y tres años después se materializó una capilla, que actualmente se utiliza para misas especiales y bautismos.El Potrerillo de Larreta cuenta con un campo de golf de 18 hoyos y 7150 yardas, que rodea la hostería. Además, hay un driving range de pasto y gateras techadas con alfombra, según indica la web del establecimiento.La estancia ofrece a los huéspedes la posibilidad de viajar en helicóptero: pueden sobrevolar las sierras de Córdoba durante un lapso de 20 minutos a bordo de un Robinson 44, una nave de cuatro plazas. La estancia también posee dos canchas de polvo de ladrillo, una de fútbol 7. Además, hay bicicletas de montaña disponibles.