Agustín Rossi sobre la interna en Santa Fe: Es muy personalista el proyecto de Perotti

“Buscamos en esta última semana fortalecer nuestras propuestas como la que está dirigida a los monotributistas de las categorías mas bajas, para que tengan alguno de los derechos que tienen consagrados para los empleados en relación de dependencia, en este caso del aguinaldo, imbuido en aquella filosofía que tuvo Cristina cuando anunció la asignación universal por hijo, que es la ampliación de derechos” , sostuvo el precandidato a senador Omar Perott a Radio Rebelde.

“Es muy personalista el proyecto de Perotti, por algo se pone de candidato a senador suplente. Ha dicho que lo que se jugaba es un plebiscito de su gestión y en la provincia de Santa Fe se eligen solo candidatos nacionales”, agregó.

A su entender,, dijo el ex ministro al referirse a la interna de cara a las PASO en diálogo con el programa "Y arriba quemando el sol".Con respecto a la lista de Lewandonsy dijo: “Yo lo que veo es que todo lo que dije al principio de la campaña se va verificando. No hay ninguna palabra de parte de los dirigentes de esa lista sobre los debates nacionales”.Con respecto a la propuesta de Juntos por el Cambio sostuvo: “Cambiemos tiene cuatro listas y salvo Pullaro las demás listas se pelean por quien apoya Macri”. “No estoy tan convencido que lo quieran esconder en la campaña sino no tendría este protagonismo creciente que viene teniendo. Viene haciendo del malo de la película, es el que tensiona buscando no perder votos por derecha. Por eso estas declaraciones altisonantes y de fragilidad institucional”, señaló en referencia a la figura del ex presidente Mauricio Macri cuyas declaraciones tildó de golpistas.señaló.