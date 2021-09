Coty Alonso: "El fracaso de Vidal es el fracaso de Macri, el fracaso de un proyecto a espaldas a la gente"

"la pandemia de Macri y Vidal está muy fresca en la memoria colectiva de los bonaerenses", con "los tarifazos astronómicos y las tasas de interés a crecimiento exponencial que arrasaron el aparato productivo de nuestra provincia"

Resulta muy triste y lamentable que aún haya gente que no se ha vacunado porque escuchó a algún dirigente opositor decir que la vacuna era veneno o que no había que inocularse tal marca y esperar tal otra. Hicieron mucho daño en el momento más inoportuno; no al gobierno, sino que dañaron a la Argentina como comunidad que quiere sobreponerse de las dos pandemias que vivimos: la del macrismo y la del coronavirus

Victoria tiene una fuerza arrolladora y contagiosa que inspira a los militantes como al resto de las candidatas y candidatos(R). Es una excepcional comunicadora que explica y sintetiza nuestro proyecto político con mucha eficacia. Además nos representa como mujer, pone el cuerpo con valentía aún en escenarios hostiles. (R)Daniel es el símbolo de la reconstrucción del sistema sanitario devastado por el macrismo y una figura central que se puso al hombro la lucha contra el coronavirus en la provincia más grande del país

la creación de una Universidad Nacional de Chivilcoy, que tenga carreras orientadas al potencial de nuestra ciudad y la zona

En estos días, el gobernador Kicillof logró reestructurar esa verdadera pesada "herencia" con gran éxito. Mientras ellos generan los problemas, nosotros los arreglamos.

nació un 2 de febrero de 1986, oriunda de Chivilcoy es licenciada en Ciencia Política, militante política y mamá de Emilia y Lisandro, así elige presentarse la novena precandidata a diputada nacional del Frente de Todos y referente del espacio en su municipio. Su tarea como militante política empezó hace muchos años, al calor de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hoy además de ocupar un lugar expectante en la lista se desempeña como jefa regional de la Anses bonaerense.Entrevistada por, Alonso sostiene queTambién señala las falencias de la campaña opositora y critica con dureza los dichos de María Eugenia Vidal.Destaca a Victoria Tolosa Paz, por su fortaleza pero por la energía que transmite, reivindica la conducción de Alberto, la experiencia y jerarquía que da Daniel Gollán a la campaña y elogia a la gestión de Axel como gobernador de una provincia, que entre sus planes hacia el Congreso, tiene a la educación como eje de generar conocimiento para alimentar la producción industrial y el desarrollo del interior.- La constante reducción de los casos y la caída de los índices de internación, a partir de la mayor campaña de vacunación de la historia, abren una nueva perspectiva a futuro.. Más allá de esos agoreros de siempre, noto un creciente optimismo en la calle, entre los trabajadores, los empresarios y comerciantes con los que hablo a diario en las recorridas que hacemos.La cosa empieza a arrancar de nuevo.. Nosotros creemos que el trabajo y la producción son la salida real de la pandemia y nuestra campaña se estructura sobre la base de esa idea central.- Sí, estoy muy agradecida por el lugar importante que ocupo en la lista y lo asumo con mucha responsabilidad y orgullo. Yo soy una militante que, desde muy joven, fLo que implica asumir grandes responsabilidades y entender siempre la gestión pública desde el compromiso social, con una visión solidaria e inclusiva hacia los más desfavorecidos.Porque también soy la mamá de Emilia y Lisandro y quiero que mis hijos, como todos los demás, tengan un futuro mejor en mi país.- Se logró armar una lista de lujo que expresa a los diferentes sectores del Frente de Todos en su diversidad que consiguió amalgar una totalidad virtuosa, que es mucho más que la suma de las partes.. Un verdadero gigante de la salud pública cuya candidatura es un merecido reconocimiento al trabajo que hizo por los habitantes de la Provincia en las horas más difíciles de la pandemia.- En principio, vamos a presentar un anteproyecto muy importante:, que entienda las diversidades de nuestro territorio y que fomente la producción de alimentos y la producción agrícola. Una institución académica que busque generar conocimiento específico para desarrollar la industria y la producción en nuestra región.- No tengo dudas sobre eso.. Mi ciudad tiene muy presente lo que eso significó. Las políticas implementadas por Macri y Vidal ocasionaron el cierre de la empresa Paquetá que, después del Estado municipal, era la principal dadora de empleo en Chivilcoy. Vivimos una tragedia social en la ciudad; al punto que, con el macrismo, nos convertimos en la quinta ciudad con más desocupación del país. Paquetá fue una empresa que abrió sus puertas en el gobierno de Néstor Kirchner, cerró sus puertas con Macri y volvió a abrir sus puertas hace unos meses con nuestro gobierno de Alberto y Cristina. Por suerte, el futuro de la producción y del trabajo argentino se está abriendo paso. Nadie quiere volver a ese pasado de fracaso reciente. Estoy segura que la mayoría de los argentinos va a expresar con contundencia en las urnas el rechazo a ese pasado y la esperanza de la vida que queremos con el futuro que les proponemos.- Los problemas de la población son otros, es lo que nos transmiten en nuestras recorridas diarias. La necesidad de trabajo bien remunerado, que alcance para llegar a fin de mes, y el combate contra la inflación, sobre todo en el precio de los alimentos, son los reclamos más frecuentes y hacia allí tenemos que encarar nuestros esfuerzos.por eso intenta instalar temas que desvían la atención de lo importante.- Lo de Vidal se trata de un pensamiento extremadamente discriminador, una mirada clasista y bastante perversa. Vidal ya había dejado clara su visión del mundo cuando era gobernadora y se jactaba de no abrir hospitales o consideraba que los hijos de familias humildes no podían acceder a la universidad pública. La matriz del pensamiento de Vidal es elitista, retrógrada y profundamente conservadora. Cuando el coacheo y el blindaje mediático ceden un poco, aparece ese discurso reaccionario que es lo que en verdad ella piensa y siente. Con relación al consumo de marihuana, considero que requiere un debate profundo, genuino y honesto; ajeno a banalizaciones y reducciones simplistas. Respecto de la deuda provincial, Vidal hizo un desastre comparable con el que Macri perpetró en la Nación. Entre fines de 2015 y fines de 2019, el festival de deuda bonaerense pasó de 5.400 millones a más de 9.100 millones de dólares.- La verdad es que no se sabe bien cuál es "el tono" de Santilli. Primero hizo turismo gastronómico: salía a probar panchos y pizzas en lugares tradicionales como el porteño recién venido que es, al que llevaban a pasear por lugares típicos del conurbano. Mucho marketing superficial y poco serio. Vidal, por su parte, intentó huir de su pasado reciente, pero parece haber quedado muy marcada por su desastrosa gestión bonaerense. No hay cambio de domicilio que te permita escapar de tu pasado.- Los desafíos son muchos. Luego de tomar medidas para aliviar el impacto de la pandemia, ahora esas herramientas están cambiando para promover la recuperación del trabajo y potenciar la actividad económica. HEl gobierno nacional y también el provincial buscarán apuntalar ese crecimiento con una fuerte decisión política que guíe la gestión productiva de la postpandemia.-Tenemos que ser creativos. Y dar nuevas soluciones a viejos problemas, como por ejemplo la concentración económica del mercado de alimentos en muy pocos manos.Nuestra provincia produce alimentos. De esa fortaleza productiva dependen el desarrollo de regiones y territorios extraurbanos y rurales. Es necesario orientar las políticas públicas a promover el arraigo en las zonas productivas en el interior de la provincia y en cada municipio, a partir del aprovechamiento de nuestra riqueza y diversidad cultural, climática y productiva. El concepto de arraigo es clave. Por eso también queremos crear la Universidad Nacional de Chivilcoy, para que en el futuro nuestros pibes y pibas se formen y se queden en la región.- Chivilcoy es una ciudad desigual y fracturada por una línea imaginaria que separa a nuestra población. Por un lado, una zona céntrica prolija, ordenada, iluminada y cuidada; pero del otro lado de la circunvalación, tenemos servicios deficientes, calles de tierra sin luminarias y basurales a cielo abierto.Todo con una desidia absoluta por parte de la gestión municipal. Nosotros vamos a llevar adelante la tarea de construir una Chivilcoy integrada, que apueste a la cultura del trabajo, a la obra pública y a superar las profundas desigualdades sociales con las que convivimos como vecinos. Cuando decimos que queremos una ciudad integrada e inclusiva decimos que queremos una sola Chivilcoy con igual trato para todas las personas que la habitamos. No puede ser que tengamos vecinos de primera y vecinos de segunda según de qué lado de la circunvalación vivan. Nuestra propuesta aspira a que haya una única ciudad; sin límites basados en la precarización, en la falta de cuidado o directamente en el abandono de un sector social por una gestión que prioriza a los más ricos y relega a los más pobres. Los impuestos municipales son los mismos para todos; queremos iguales servicios para los vecinos.