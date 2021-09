El sumario interno de Gendarmería complicó más a Macri, Bullrich y Peña por el contrabando de armas a Bolivia

La declaración del primer comandante a cargo del grupo Alacrán, Martín Miguel Hidalgo, quien estuvo en Bolivia entre el 12 de noviembre del 2019 y el 10 de enero del 2020 da cuenta de que los gendarmes no tuvieron contacto con las 70.000 balas antitumulto que el gobierno de Mauricio Macri mandó a Bolivia para apoyar a las fuerzas que dieron el golpe contra Evo Morales ni pidieron llevarlas.De esta forma y a través de los informes que publicó Página 12, sobre los sumarios realizados en sede de Gendarmería al personal investigado,Entre el 13 de noviembre de 2019 y junio de 2020, hubo tres contingentes de gendarmes que fueron enviados para preservar la seguridad de la embajada y la residencia argentina en La Paz. Con el primer contingente, salieron 70.000 balas antitumulto 12/70 que quedaron en poder de la Fuerza Aérea Boliviana y de la policía local.Página 12 publicó los informes que hicieron los jefes de los tres contingentes de gendarmes que dan cuenta de que la maniobra para la salida de las balas se tejió desde los escalones superiores de la fuerza de seguridad más alineada con la entonces ministra Patricia Bullrich.Según dijo,Sus descripción se condice con lo que declararon miembros de la fuerza de tarea Diablos Negros de la Fuerza Aérea Boliviana, tal como reveló Página/12.El gendarme afirmó que hizo únicamente el trámite en Bolivia para registrar el ingreso de las armas y las municiones que había solicitado llevar el 11 de noviembre de 2019.después de que se celebró una reunión en la oficina del entonces jefe de Gabinete Marcos Peña con Bullrich y los jefes de las fuerzas de seguridad.“Era el único equipamiento que solicité a mi jefe de Agrupación”, remarcó Hidalgo, dejando en claro que los gendarmes jamás pidieron llevar 70.000 balas de goma.En su declaración, Hidalgo no menciona en su informe que hayan sido escoltados por la policía de Bolivia, como surge de varias declaraciones que brindaron efectivos de esa fuerza.Una vez en Bolivia, los gendarmes se dividieron en dos equipos. Algunos resguardaron la embajada y otros la residencia argentina, de acuerdo a lo que requirió el entonces embajador Normando Álvarez García.-. Lo mismo sostuvieron Héctor Ricardo Sebrie, que estuvo a cargo del contingente entre el 10 de enero y el 29 de febrero de 2020, y Fernando Martín Sánchez, que quedó al mando hasta junio del año pasado.Hidalgo tambiénprobablemente porque sabe que puede ser llamado a indagatoria en la causa por contrabando.El sumario no contempla a quien era el jefe de la Gendarmería en ese momento, Gerardo Otero, porque ya pasó a retiro. S. Allí podría haber estado el detalle del material represivo enviado.Mientras en el juego político, Mauricio Macri había intentado frenar el sumario de Gendarmería a través de maniobras judiciales.