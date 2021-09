Exigen a Larreta un informe sobre el uso de la línea 147 para la campaña de Vidal

el diputado señaló:”No nos sorprende que utilicen información de las y los porteños porque es una práctica habitual en el gobierno de Larreta como así lo fue con Macri. No tienen ningún tipo de escrúpulos ni respeto por las instituciones y la privacidad de las y los vecinos de nuestra ciudad".

Esta solicitud proviene de la acusación de la Defensoría de Laburantes al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por usar de manera ilegítima y con fines electorales, datos obtenidos mediante ese servicio gubernamental de atención telefónica.

El legislador porteño del Frente de Todos (FdT)pidió hoy que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informe sobre el "supuesto uso electoral" de datos personales obtenidos a través de la línea 147, a raíz de un reclamo hecho por trabajadoras del call center GIV S.R.L, empresa concesionaria de ese servicio oficial de atención telefónica.A través de un comunicado,, resalta el comunicado.En ese sentido, Roberto solicita saber "dónde se almacenan los datos personales de los ciudadanos y ciudadanas obtenidos", y pide que se "señale el tratamiento que el GCBA y las empresas adjudicatarias brindan a dichos datos personales".El legislador, quien preside la comisión de Trabajo en la Legislatura porteña, también requirió conocer la "modalidad de contratación del personal y sí las y los trabajadores del call center se encuentran tercerizados y tercerizadas".Por otra parte, Roberto solicitó conocer "cuáles son los organismos del GCBA involucrados en el control de los datos derivados de la campaña de vacunación y que se describan las medidas adoptadas para evitar filtración de datos personales de los usuarios de la línea 147, en general, y de los inoculados en la campaña de vacunación, en particular".La línea 147 también era la vía para obtener información sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus.En relación a la empresa concesionaria, el diputado pidió "el listado y pliegos de las contrataciones vigentes" entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y GIV S.R.L., y solicitó saber si dicha firma tiene "algún tipo de función en el tratamiento de los datos personales de los inscriptos en el plan de vacunación".Desde Juntos por Cambio, el silencio es absoluto o por lo menos se desentienden de la denuncia realizada por la Defensoría de Laburantes y por el abogado precandidato a diputado por Aptitud Renovadora, Juan Pablo Chiesa, por extorsión y malversación de caudales públicos, que quedó a cargo del juzgado de Luis Rodríguez.En diálogo con, el precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en CABA, negó estar al tanto de la denuncia . “La verdad que lo estoy escuchando por primera vez. No sabía”, señaló.En cuanto al jefe de gobierno porteño,, argumentó en Radio Con Vos: “Nosotros hacemos campaña hablando y escuchando directamente con la gente. No conozco el detalle de a quienes le llegan los mensajes por el Bot de la Ciudad, en 20 años no tuvimos un comentario así. Esto no sale del presupuesto de la Ciudad, sale en el presupuesto de la campaña y jamás hemos tenido problema con la rendición de cuentas. Creemos en la campaña de forma directa, convocamos a la gente a los bares de la Ciudad".El artículo 157 bis del código penal establece penas dea quien "ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales". La ley 25.326 de protección de datos personales, por otra parte, es clara respecto al uso de bases de datos y al consentimiento expreso que deben prestar los y las ciudadanas para recibir publicidad de cualquier índole.El órgano de aplicación de esta ley en la Ciudad es la Defensoría del Pueblo, que a través de su Centro de Protección de Datos Personales ya recepcionó denuncias en este sentido y elevó un pedido de informes al Ejecutivo. Según la misma ley, por otra parte, todas las bases de datos tienen que estar registradas. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública --actualmente acéfala--, es el órgano que recibe esa inscripción.