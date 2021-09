Tetaz: "El radicalismo ya no es acompañante del PRO, ya no es el florero"

En diálogo con, el precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en CABAse mostró expectante ante el potencial triunfo de la lista que encabeza, disparó contra el gobierno nacional y minimizó el ataque de. También se refirió a sus tres principales propuestas, hizo autocrítica modo halcón del macrismo y contó por qué hoy la alianza está más fuerte. El rol del radicalismo.- La expectativa es que a lo largo y a lo ancho de nuestro país, la sociedad castigue fuertemente a la probablemente peor gestión de la pandemia del mundo, tanto en economía, salud y educación. No hay variable en donde quede bien parada la gestión. Ya veremos por cuanta diferencia. Estamos primero disputando dentro de nuestro espacio y esperamos ganar por mayoría. Esperamos ganar 3 a 1 en la interna nuestra. Esperemos que con la sumatoria de Manes y Santilli le pueda ganar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.- La respuesta de Santoro no la vi. Vi algo en relación a la intervención de Casero. Hay toda una intervención de los afiches en la Ciudad. Una cosa es el arte y la expresión popular y otra cosa es la agresión física a la cual estoy en contra. Pero con las cosas humoristas (…) si a mí en un afiche en la calle me disfrazan que soy un enano de la isla de la fantasía me divierto un rato. Son como los memes en las redes sociales. Así que nadie se enoja por un meme, nadie se tiene que enojar por una intervención en la calle.- La verdad que lo estoy escuchando por primera vez. No sabía.- No me costa en absoluto.- El primero tiene que ver con recuperar la estabilidad monetaria en Argentina y terminar con la inflación. Por eso, estoy proponiendo una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que tenga que ver con que el Directorio del BCRA sea elegido por el Congreso sin participación del Ejecutivo, y sin posibilidad de que el presidente de la Nación remueva al directorio. Sería un cambio muy importante, sumado a los limites de que el BCRA financie al Tesoro con impuestos inflacionarios me parece que son las dos formas que terminan con la inflación en todo el mundo.La segunda propuesta tiene que ver con la cuestión impositiva. Necesitamos en Argentina terminar con los impuestos a la producción. Somos un país subdesarrollado que le pone impuestos a la producción. Es un contrasentido total. Necesitamos terminar con ello. Hay varias propuestas concretas en este sentido que se presentaron desde mi espacio. Una de ellas tiene que ver con bajar impuestos al trabajo con los que incorporan empleo joven. En particular, las empresas que permiten la inclusión de personas que tienen planes sociales. Sería un aporte del Estado equivalente para medio salario mínimo para que se aumente un poco más lo que se le paga a los trabajadores.- No había escuchado al oficialismo hasta que el Presidente hizo declaraciones este domingo en este sentido que lo veo positivamente, porque de alguna manera, se hace eco de nuestras principales propuestas. Ojala haya un consenso en eso porque como principio general un plan social tiene que ser una emergencia, no algo permanente. Nadie puede vivir de un plan social de manera permanente y mucho menos si son jóvenes que están en su mejor momento productivo. Por lo tanto, hay que poner los incentivos correspondientes para que las empresas elijan contratarlos.- Tiene que ver con que las normas laborales en Argentina atrasan 45 años. Son de una Argentina que no existe más, están pensadas para una Argentina industrial de grandes empresas y hoy no es más así. Hoy el 85/90 por ciento del empleo en nuestro país es de las pymes, y las pequeñas empresas son las contratantes del primer empleo. Necesitamos una ley laboral que articule las relaciones sociales en el trabajo teniendo en cuenta el mundo de las pymes y que combine libertad para contratar y libertad para despedir en cada momento con la protección al trabajador como pasa en Finlandia. El modelo que buscamos es el de flexi-seguridad de Finlandia que promueve la libertad en el comienzo y final de la relación laboral cuando consideren las partes. Al mismo tiempo tiene una protección vinculada con un seguro de desempleo en la que tu contraprestación sería capacitarte y participar de las entrevistas que te consigue el Estado. Por lo tanto, el Estado se ocupa no de que vos sigas cobrando sino de que te insertes lo más rápido posible al mundo laboral.- La nuestra es la lista que surge de la combinación de trece partidos políticos. Por lo tanto, es la más contundente desde el punto de vista de lo que significa el espacio de Cambiemos. Nuestra apuesta fue ampliar el espacio de sustentación de Cambiemos y Ricardo prefirió participar con un sector aparte que nos pareció bien, ya que permite sumar a un sector liberal y finalmente hay algunos sectores del radicalismo que perdieron la interna de la UCR que quieren probar suerte y creen que tienen candidatos mejores y también se presentan. Nos parece bárbaro, son distintas expresiones pero hoy el espacio de Juntos por el Cambio que articula todos los partidos de la alianza es la de María Eugenia Vidal.- Primero, en la pista donde se ven los pingos: la juventud es radical. No es ni de La Cámpora ni liberal. En las universidades gana masivamente Franja Morada, no el kirchnerismo ni los sectores liberales que no tienen ni una considerable participación en las mismas. En los lugares donde las juventudes disputan la política con urnas en general gana el radicalismo a lo largo y ancho de todo el país.Ahora bien, es cierto que el fenómeno de Javier tiene más ascendencia a los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece bien y expresa un poco la bronca colectiva general que tal vez otros espacios no lo expresan tan bien como ellos. Ellos son un catalizador de bronca, pero el problema que tienen es que se quedan en eso. No tienen capacidad de construir. Justamente lo que me preguntas (la acusación de comunistas a Vidal y Larreta) es una demostración de ello: si te vas a pelear con los candidatos opositores y también estas en contra del kirchnerismo, ¿Qué sos? Un iluminado donde van a ir detrás tuyo. El resultado de ello es una minoría ruidosa pero que nunca va a poder producir una transformación en Argentina.- Me parece que hay algunos hechos políticos que se explican así mismos. Fue contundente y grafico que quedó muy claro: basta de usar una chicana para justificar la peor gestión económica, sanitaria y de educación de los últimos años. Estoy cansado de que cada vez que uno quiere discutir porque Argentina está dentro de los diez países del mundo con más muertos de COVID por millón de habitantes, la respuesta sea relativa a Macri. Basta, discutamos para adelante y evaluemos porque esta gestión fue tan mala.- Si bien la propuesta actual de Juntos por el Cambio es con el paraguas de Cambiemos del 2015 no es solo Cambiemos, el espacio se amplió que tiene a uno de sus actores en una posición más fuerte que antes era un actor de reparto: el radicalismo. Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con Facundo Manes disputándole cabeza a cabeza a Santilli está demostrando eso. Está demostrando que el radicalismo ya no es acompañante, el florero, sino que hoy tiene un rol muy protagónico haciendo que JxC gane muchísimo.En segundo lugar, tenemos la experiencia de la gestión. El rumbo general era el correcto. Argentina tenía que insertarse en el mundo, había que tratar de bajar los impuestos, favorecer la inversión y la producción. Pero es cierto que la forma en que se intentó este cambio mostró problemas: por ejemplo, el abandono de la pelea contra la inflación en diciembre de 2017 fue un error, el gradualismo con el cual se tomó la cuestión tarifaria y por la que tuvimos que tomar muchísima deuda también fueron errores. Esas son las cuestiones que nos tenemos que replantear.En 2015, el argumento era simplemente que se terminará el kirchnerismo. Ahora, ese argumento se termina el 14 de noviembre. Y nuestro desafío a partir de esa fecha es poder explicar cuál va a ser la Argentina en la que nosotros queremos vivir. Contarle a la gente cómo vamos a bajar la inflación, como vamos a vivir con empleo y no con planes, como queremos cambiar culturalmente la Argentina a partir del 2023.- El denominador común de todas las elecciones que se dieron en el país fue la pérdida del capital político del kirchnerismo y el fortalecimiento de los distintos esquemas en cada provincia. Se está observando un fortalecimiento de los espacios opositores. Córdoba y Santa Fe son un ejemplo de esto. Lo que vemos es que Juntos va aprovechar muy bien las PASO para organizarse y ampliarse, y para hacer que los partidos del espacio sean más fuertes.