Insólito: Pinedo denunció que lo quisieron estafar con dólares a nombre de Roberto Lavagna

el ex senador nacional de Juntos por el Cambio Federico Pinedo denunció en Twitter que alguien que se hacía pasar por Roberto Lavagna lo quiso estafar por WhatsApp en una supuesto intento de venta de dólares ilegales

Cuidado estafas!! Este se hace pasar por ⁦@RLavagna⁩ Lavagna y te pide comprar dólares pic.twitter.com/DPcZTphWtt — Federico Pinedo (@PinedoFederico) September 7, 2021

Aunque parezca insólito,Según alertó el dirigente macrista, una persona se hizo pasar por el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial le envió un mensaje para estafarlo con la compra y venta de dólares. Tras recibir ese mensaje vía WhatsApp, Pinedo compartió la captura en una publicación y dejó así escrachado el número del supuesto ciberdelincuente., advirtió Pinedo y consignó, arrobando al ex ministro:En el mensaje del falso Lavagna, puede leerse: "Hola, sabés quién me pueda comprar unos dólares que tengo de ahorros a buen precio. Yo tengo problemas con mi cuenta bancaria y necesito pagar algunas cuentas pendientes para el día de hoy".