Elecciones 2021: Alberto Fernández y Cristina Kirchner cierran la campaña del Frente de Todos para las PASO

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezan este jueves el acto de cierre de campaña nacional del Frente de Todos en Tecnópolis, cuando sólo faltan poco más de 48 horas para que los argentinos voten por primera vez en el año

Los pronósticos de lluvias obligaron a los organizadores del encuentro a cambiar de locación, ya que en un primer momento iba a llevarse a cabo en La Plata, en el. Además, el acto tiene horario de inicio a las 14, bajo la premisa de que si se retrasa (como siempre) no sea tanto, ya que el tempranero horario elegido es por un factor externo: ese mismo día pero unas 8 horas después, a las 20.30, juega laante Bolivia por las Eliminatorias para el Mundial 2022 en el estadio de River, en lo que será la prueba piloto de la vuelta del público a las tribunas.Según supo, los únicos dos oradores previstos son Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Como siempre, primero la Vice y jefa del sector político más voluminoso al interior del Frente de Todos, y luego el Presidente, acompañado por su Gabinete.Ayer, en el cierre bonaerense, ya se hicieron escuchar las palabras de los precandidatos en territorio bonaerense,, y además hablaron los líderes más importantes de la coalición,, además de Alberto.Según trascendió,, de manera presencial en todos esos casos. Pero además hay pantallas dispuestas para realizar una teleconferencia con quienes no puedan asistir.Entre ese mix de presencialidad, con dirigentes que vía pantallas podrán no usar barbijos, más los datos de recuperación que vienen mencionando los líderes del oficialismo, con el partido con público a horas, bajará el mensaje de campaña del Frente de Todos: la vida de queremos después de la pandemia.