Dónde voto elecciones PASO 2021: consultá acá el padrón para las legislativas

Es que la Cámara Nacional Electoral confirmó que a partir de aquel día esté disponible en su sitio web el padrón definitivo para las elecciones legislativas primarias 2021

Ya faltan sólo días para tener que elegir precandidatos a diputados y senadores nacionales, provinciales y legisladores distritales, según lo dispuesto por el cronograma electoral, y en ese camino desde el viernes 12 de agosto ya está disponible el padrón definitivo para saber dónde votar en las PASO.Para acceder al lugar ciudadanos podrán hacer la consulta a través del siguiente link web: www.padron.gov.ar y a partir de datos mínimos como nombre y apellido y DNI, conocer y ver los lugares de votación asignados.Debido al protocolo especial contra el Covid-19 dispuesto especialmente para estos comicios se han incrementado significativamente los lugares de votación, por lo cual informaron hace días que podría haber cambios de establecimientos respecto a años anteriores.El ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y el presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Santiago Corcuera; dialogaron en torno a la organización de las PASO y las elecciones generales de este año en el marco de la pandemia de coronavirus.El encuentro fue en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada y de Pedro y Corcuera continuaron trabajando en una agenda centrada en perfeccionar los recaudos sanitarios acordados en el protocolo sanitario para los comicios.Ambos funcionarios se comprometieron a seguir coordinando las acciones necesarias para asegurar el nivel de participación habitual, tanto en las PASO del 12 de septiembre próximo como en la general del 14 de noviembre, informaron fuentes oficiales. De la reunión también participó la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco.Los ciudadanos que no voten deben justificarlo con la documentación que acredite el motivo, médicos o de distancia. Los plazos y las instrucciones se pueden consultar en infractores.padron.gov.arSí, se debe votar en las elecciones generales y en todos los comicios. Son independientes entre sí, por lo que el motivo por el que uno pueda estar eximido en una votación no necesariamente involucra a la siguiente. Faltar a una no deshabilita de hacerlo en la próxima.Este viernes 13 de agosto, no sólo se da la "impresión y publicación de los padrones definitivos (Arts. 29 y 30, CEM)", sino que también es el "fin de plazo para que los juzgados federales resuelvan sobre la aprobación formal de las boletas oficializadas Art. 38, ley 26.571" y se da el "inicio de la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital uso responsable y crítico de la información electoral disponible en internet".Luego, le siguen:2 de septiembre: Destrucción de los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos 10 días antes de cada elección10 de septiembre (8 hs.): Fin de la campaña electoral y comienzo de la veda12 de septiembre: Elecciones P.A.S.O