Argentina Programa: casi 40 mil personas inscriptas sólo en un día para el plan de formación y subsidio

El Gobierno reabrió la inscripción paraun curso corto para aprender los fundamentos de programación y que, según estimaciones oficiales, implica una salida laboral asegurada con salarios que arrancan, para un programador sin experiencia, en un rango de entre 90.000 y 100.000 pesos.Solo en las primeras ocho horas de convocatoria abierta se anotaron unas 38.000 personas. Como comparación, en la primera inscripción, en noviembre del año pasado, en cuatro días se habían registrado en la página web del Ministerio de Desarrollo Productivo unas 65.000 personas, según afirmaron a Infobae desde la Subsecretaría de Economía del Conocimiento.Fuentes oficiales y privadas coinciden en que las remuneraciones desde las que arranca lapara los programadores podría variar de acuerdo a en qué sector específico comiencen a trabajar, pero que en ningún caso para un programador full stack junior -ese es el nivel de capacitación al que apunta Argentina Programa- cobraría menos de 90 mil pesos. Dentro del sector, los salarios más jugosos están en las actividades informáticas ($175.400 en promedio), consultores en informática y suministros de programas informáticos ($132.000) y servicios de publicidad ($112.000).El Gobierno estima que -de acuerdo a las proyecciones de las cámaras del sector de la economía del conocimiento- precisarán cubrirpara sectores como software, industria 4.0 y analítica de datos, principalmente. Pero de todas formas, consideran que por el avance tecnológico, cualquier empresa de cualquier rubro dentro de poco tiempo necesitará “un equipo de al menos dos programadores”.La inscripción comenzó ayer y se extenderá hasta el 8 de octubre.Una vez ahí, el sistema pedirá algunos datos como nombre, edad, estado civil y otros para conocer la situación socioeconómica del aspirante: si trabaja o no, qué condiciones de trabajo tiene, si está conforme con su empleo, entre otras cuestiones.Para acceder es necesario tener conocimientos previos mínimos como el uso de correo electrónico, navegación web, manejo de teclado y bases en funciones matemáticas básicas; contar con acceso a internet y a una computadora; residir en Argentina y ser mayor de 17 años.Además quienes se presenten tendrán que resolver un examen con ejercicios básicos de razonamiento lógico y conocimientos matemáticos. Una vez aprobado, los cupos se distribuyen de manera federal y basados en la equidad de género.Desde ese momento comenzará el curso de programación que estará dividido en dos tramos. Primero, un curso asincrónico de dos meses sobre introducción a la programación y luego un curso en modalidad mixta de 6 meses con contenidos específicos relativos a los perfiles demandados por el sector. Existirá una plataforma de e-learning y habrá prácticas grupales y aprendizaje colaborativo.Según explican en la, no hay un número máximo estipulado de personas que pasarán ese primer “filtro”, sino que apuntan a mantener en el curso a la mayor cantidad de personas posible. “De hecho, se hace seguimiento a quienes desertan para motivarlos a que regresen”, explicaron desde la cartera productiva.Argentina Programa, además, tiene como una de sus ideas centrales que quienes estén por terminar su capacitación ya puedan ser “captados” por las empresas que necesitan esa mano de obra. Incluso, según explicaron fuentes oficiales, planean que en la última parte del curso las compañías puedan incorporar lo que llaman un “facilitador” que vaya conociendo a los alumnos, que pueda acercarle ejercicios y modos de trabajo que necesite cada firma para aumentar la posibilidad de empleabilidad del aspirante una vez que se gradúe.Esto se explica porque uno de los postulados de la ley de Economía del Conocimiento vigente determinó quePor último, el Argentina Programa incluye un subsidio y la posibilidad de tener conexión gratuita a Internet.cuyas categorías no superen el monto de facturación equivalente.El subsidio se podrá utilizar para la compra de equipos y/o componentes informáticos como notebooks, computadoras de escritorio, tablets, tabletas gráficas, componentes de hardware. Ese dinero deberá ser distribuido de la siguiente manera: Hastaa la adquisición de una computadora, debiendo ser utilizados en un plazo que no podrá exceder los seis meses desde su acreditación; y hastase desembolsará en tres aportes bimestrales consecutivos e iguales, debiendo cada uno de ellos ser destinados al pago de Servicios de Conectividad y/o a Servicio de Transporte Público en el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).