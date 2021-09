"No creo en eso": con datos, Alberto Fernández descartó la reforma laboral que propone Larreta

Tanto el presidente Alberto Fernández como la gestión bonaerense de Axel Kicillof descartaron la necesidad de una reforma laboral para generar puestos de trabajo y mostraron datos que dejan en offside la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio de eliminar la indeminización por despidos y transformarla en un seguro financiado por los propios trabajadores

El jefe de Estado recordó que en el país se dio un crecimiento de 5 millones y medio de empleos con las mismas leyes laborales que existen en la actualidad durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y desestimó así el argumento de que flexibilizar la normativa sobre despidos es un requisito para impulsar a que empresarios contraten trabajadores., respondió Fernández a La Capital de Mar del Plata ante la pregunta de si es necesaria una "reforma laboral".Y completó: "La Argentina fue distinta en el mundo y en el continente cuando fue capaz de ampliar derechos. Cristina, en su primer mandato, amplió derechos como ninguno lo hizo después de la democracia. Yo me he puesto en la cabeza ganarle y dar más derechos que ella. Fue un gobierno impresionante. E intento seguir ese rumbo, por lo tanto para mí el problema en la Argentina no es quitar derechos sino ampliarlos. Así vamos a hacer una mejor sociedad".Desde la, lugar al que Larreta mandó a Santilli como candidato, la ministra de Trabajo bonaerense,, descartó también la idea del jefe de Gobierno porteño de eliminar la indemnización por despido y “que el trabajador pague una cuota con su propio sueldo y que, en caso de que sea echado, el propio empleado se pague su indemnización”.En diálogo con Radio 10, en primer lugar Ruiz Malec enfatizó que, cosa que se corroboró, según argumentó, "en décadas anteriores" como "en los ‘90 donde hubo un desempleo muy fuerte”.Según datos de la cartera laboral que publicó El Destape, los cuatro años de gestión deen PBA dejaron como saldo la pérdida de 84.400 puestos de trabajo en el sector privado, mientras que "para el primer semestre de 2021 ya son más de 31 mil los puestos recuperados”., dijo Ruiz Malec.También explicó el caso puntual de la situación actual en la provincia de Buenos Aires: “Menos del 10% de las Pymes tiene conocimientos tecnológicos, las pymes saben que la clave está por otro lado, hay un empresariado que mira y piensa en otro sentido. Hay que trabajar con el empresariado para cambiar la cabeza, entender que la manera de competir no es rebajando la calidad de vida de los trabajadores, sino que tenemos que ir hacia una cabeza que vea que la manera de hacer a las empresas más eficientes y más sustentables, tiene que ver con incorporar tecnología, capacitar trabajadores y trabajadoras”.Pese a que hoy Vidal mintió para defenderlo pese a que estuvieron juntos en Intratables, Larreta había pedido sacar las indemnizaciones para ir a un plan de seguros. Primero sostuvo que "gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional", es decir quitar la doble indemnización que rige por la emergencia ante la pandemia.Pero agregó luego: "El problema que tiene esto es que, en la Argentina, nadie toma un empleado. No es sólo por la doble indemnización. Vos tenés que tener que tener en cuenta que los trabajadores actuales... millones y millones de personas hoy no consiguen un trabajo porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este".Y, para abandonar todo tipo de dudas de que propone quitar la indeminzación, dijo: "Yo no digo que haya que sacarlos de un día para el otro y todo junto. Ahora, tenés que tener un sistema como el de la construcción en la Argentina, donde es más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización".En ese punto se trata de que el trabajador pague una cuota con su propio sueldo y que, en caso de que sea echado, el propio empleado se pague su indemnización a través de la suma que le transfiera, producto de esa acumulación, el empleador.