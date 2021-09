PASO 2021 San Luis: qué se vota y quiénes son los principales precandidatos del FDT, JXC y el resto de las fuerzas

Este domingo en las PASO de San Luis, más de 390 mil personas están habilitadas para decidir a los candidatos que en noviembre, en las legislativas generales, competirán por las tres bancas en juego de la Cámara de Diputados de la Nación

De acuerdo a las nóminas oficializadas, la Unión Cívica Radical dirimirá en la elección entre dos líneas a sus candidatos a diputados, así como otros tres partidos provinciales, entre ellos el que fundó el senador Adolfo Rodríguez Saá, ex mandatario provincial.Según la justicia electoral, 394.472 ciudadanos están habilitados para sufragar en las 1.239 mesas habilitadas en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO).Fuerza San Luis (lista 501), la alianza encabezada por el PJ oficialista a nivel provincial y nacional e integrada por 16 partidos y movimientos aliados, tiene como precandidatos a diputados nacionales a la presidenta del comité de crisis puntano por la pandemia, María José Zanglá, acompañada por el vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz, y Natalia Zabala Chacur, jefa de gabinete de ministros local.En la oposición tanto nacional como provincial, referenciada en Juntos por el Cambio, no hubo unidad. San Luis Unido (lista 502), formada por el partido Avanzar, el Pro y el partido Demócrata, sostiene la precandidatura del senador nacional y exgobernador (cuando acompañaba a los Rodríguez Saá) Claudio Javier Poggi en primer término, acompañado por Karina Bachey y Néstor Ordóñez.Esta alianza lleva el nombre de San Luis Unido, nombre que tomó al no acordar con la UCR para llamarse Juntos por el Cambio. Es por esto que el radicalismo postula como precandidatos a diputados nacionales dos listas (Lista 3 A y B), la primera encabezada por encabezada por el actual diputado nacional José Luis Riccardo acompañado por Elvira Quiroga y Carlos Andreotti.La otra lista radical es la de la del expresidente de la UCR de San Luis y actual concejal de Villa Mercedes, Hugo "Pipo" Rossi, que es acompañado por Julia Moyano y Héctor Díaz.La Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (Lista 503) está encabezada por Johana Gómez en primer lugar, acompañada por Juan Zárate y Eleonora de Panis, que dirimirá internas frente a Ornella Dezzutto, acompañada por Iván Amado y Laura Oliva.Por otro lado, tres partidos también disputarán un lugar para las elecciones generales de noviembre, entre ellos Todos Unidos (Lista 209), cuyo referente es el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, quien presentó en el primer lugar de la lista al exintendente de San Luis, Alfonso Vergés.Además, el partido Libres del Sur (Lista 40) oficializó como candidato al diputado provincial Joaquín Mansilla; el partido GEN (Lista 69) con Eduardo Borkowsky, como primer candidato y el partido Mas Movimiento al Socialismo (Lista 208) a Ítalo Gallardo, en primer lugar.