Denunciaron a Cinthia Fernández por el tango en portaligas y ya son seis las peleas de músicos contra políticos

los problemas legales se le presentaron debido al spot por haber usado la música de un clásico tango que hiciera famoso Tita Merello, "Se dice de mí", sin pedir autorización

La Renga contra Javier Milei

Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso... #larenga pic.twitter.com/9qbtC617lW — La Renga (@larenga) September 6, 2021

La viuda de Sandro contra Guillermo Moreno

Los Palmeras contra Moreno

El hijo de Sergio Denis contra precandidatos del Frente de Todos

Andrés Calamaro contra Santiago Cúneo

Para cerrar su campaña electoral, la modelohizo público un video en el que baila en portaligas frente al Congreso de la Nación.Independientemente de la polémica y las distintas opiniones respecto de la validez, mesura o presunta contraposición entre tener o no propuestas y mostrarse con poca ropa,Ante ese hecho,, director de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, contó que en la entidad se recibió el reclamo de Francisco Canara e Ivo Pelay, herederos de los creadores del tango al que la modelo cambió la letra para su campaña."Si un partido decide usar música de una obra prexistente, tiene que pedir permiso al autor, y en caso de que el autor autorice ahí recién la pueden usar y es el autor quien pone las condiciones: podría no cobrar si quisiera o pedir dinero y también puede decir que no", le dijo Ocampo a Teleshow.El directivo de SADAIC afirmó que partidos y candidatos "no asumen que la campaña no tiene que convertirse en el libertinaje de usar lo que quieren, se deben respetar los derechos de los involucrados, no hay derecho de adueñarse de una obra".Según la, los derechos de propiedad de una obra científica, literaria o artística, como una canción, pertenecen a los autores durante su vida y a sus herederos durante 70 años más. La legislación garantiza así a los titulares de esos derechos la exclusividad para habilitar cualquier difusión o ejecución pública de sus obras, como ocurre con spots electorales.: el precandidato liberatario modificó la letra de Panic Show y la cantó en vivo en su cierre de campaña. Por eso, el lunes la banda hizo un descargo en sus redes sociales contra el economista, quien luego no reconoció el error e incluso atacó a los músicos oriundos de Mataderos.: El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires fue denunciado por Olga Garaventa , debido a que utilizó sin autorización la imagen de su marido y la canción "La vida sigue igual" en un video.: el ex secretario de Comercio también fue denunciado por la famosa banda de cumbia, por el uso de una versión de su tema "Los amigos que yo tengo" en otro video de campaña.: Federico Hoffmann anunció a través de Twitter que iba a denunciar en SADAIC y ante la Justicia a precandidatos del FDT en Tandil, Goya (Corrientes) y PBA por usar "Te quiero tanto", popular canción de su padre.: el reconocido artista del rock nacional cuestionó el uso que el también precandidato a la Cámara Baja por PBA, Santiago Cúneo, le había dado sin consentimiento en un video de campaña a declaraciones que el artista había hecho, por lo que el periodista tuvo que dar de baja el spot.