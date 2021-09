Sin muchos argumentos que dar más allá de la especulación electoral, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que en el país faltan nueve millones de vacunas "porque el Gobierno las prestó". La acusación se da mientras se hablaba de la cantidad de dosis ingresadas al país durante las últimas semanas y no aplicadas todavía, según el Monitor Público de Vacunación.dijo invitada una vez más a LN+, aunque aclaró rápidamente al pasarLa presidenta del PRO se preguntó, dijo Bullrich y, ante la repregunta en la que Eduardo Feinman enumeró naciones como Venezuela, Cuba y Bolivia, contestó: "Dicen que se la dimos a uno de estos países de los que somos amigos pero no quiero confirmar una información que todavía no tengo".