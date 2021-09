El Frente de Todos esperará resultados de las PASO en el mismo búnker en que festejó el triunfo 2019

Finalmente se confirmó que el Frente de Todos (FdT) tendra su búnker electoral para esperar los resultados de las PASO del domingo en el Complejo Cultural “C”, ubicado en el barrio porteño de la Chacarita, al igual que ocurrió en las elecciones presidenciales de 2019 que concluyeron con el triunfo sobre Juntos por el Cambio

Será un espacio de unidad para el espacio entre precandidatos porteños y bonaerenses, y funcionarios y dirigentes nacionales, provinciales y porteños, que se darán cita una vez que terminen los comicios a partir de las 18 en el complejo, ubicado en la avenida Corrientes 6271.En el marco de la pandemia del coronavirus y las razones sanitarias, se informó que el área de prensa estará ubicada frente al ingreso del comando de campaña y los acreditados de los medios de comunicación deberán respetar los protocolos sanitarios vigentes.En el Complejo "C", el lunes el presidente, el titular de la Cámara de Diputados,; y el jefe de bloque oficialista en Diputados,, mantuvieron un encuentro virtual con todos los precandidatos a legisladores del país.“Es muy cómodo para trabajar en el desarrollo de la campaña, ya se usó para realizar un encuentro virtual con los precandidatos y lo conocemos muy bien”, señalaron a Télam desde el equipo de campaña del FdT.Estarán presentes en el búnker los precandidatos bonaerenses, y los porteños, así como el resto de los postulantes de las listas; funcionarios nacionales y provinciales; dirigentes porteños; diputados y senadores nacionales y bonaerenses; e intendentes del conurbano.Se espera, por supuesto, la presencia del presidente, la vicepresidentay el gobernador bonaerense,, aunque no hubo expresiones oficiales aún acerca de su estadía allí.En el caso de CFK, la posibilidad de que participe dependerá de los vuelos que haya desde Santa Cruz hacia la Ciudad de Buenos Aires, ya que la ex presidenta vota en esa provincia patagónica. Al igual que en las PASO de 2019, podría enviar un video o realizar una videoconferencia.La asistencia al búnker será limitada a raíz de las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus. Además, no se permitirá el ingreso de la militancia, como sucedió en 2019, cuando, con autorización previa, habían colmado la planta baja del lugar y hubo festejos al interior y luego en el exterior del predio.tendrá presencia en el lugar, como viene ocurriendo en todos los comicios electorales de los últimos seis años, y como sucedió tanto en las PASO como en las generales de 2019.El Complejo C tiene 6 mil metros cuadrados y dispone de varios pisos que hace 2 años fueron utilizados para la recepción de invitados, la espera de los dirigentes de todos los espacios del frente y en el segundo piso se instaló el vip en donde estuvieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner siguiendo todas las alternativas de la jornada electoral.