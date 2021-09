PASO 2021 Santa Fe: qué se vota y la potente disputa interna en el FDT, en JXC y en el socialismo

Más de dos millones de santafesinos, que representan al tercer distrito electoral del país, elegirán en las PASO del domingo a los candidatos que competirán por las tres bancas del Senado y nueve de Diputados, en el marco de la provincia que vivirá una elección más reñida entre los tres principales frentes: dos listas en el oficialista Frente de Todos, dos en el socialista Frente Amplio Progresista y cuatro en el panmacrismo de Juntos por el Cambio

Con 2.768.525 ciudadanos habilitados para votar en 8.912 mesas, Santa Fe se ubica detrás de las provincias de Buenos Aires y de Córdoba entre las de mayor caudal electoral, y sus electores representan el 8,06% del padrón nacional.En la provincia de Santa Fe el peronismo no logró lo que sí pudo hacer en la mayoría de los distritos donde gobierna: el Frente de Todos tendrá competencia interna porque no hubo acuerdo entre el sector que postula al exministro de Defensa Agustín Rossi, cuyo nombre estará en una de la boletas de precandidatos a senadores, nuevamente acompañado por la vicegobernadora Alejandra Rodenas; y aquel promocionado por el gobernador Omar Perotti con apoyo del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.Esta última lista está encabezada por el senador provincial Marcelo Lewandowski y secundada por la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun. El propio Perotti es aspirante a senador suplente. También tiene el apoyo de la ex ministra de Vivienda María Eugenia Bielsa.Acompañará a Rossi como primer precandidato a diputado nacional el concejal de Rosario Eduardo Toniolli, dirigente del Movimiento Evita en la provincia, en tanto que Roberto Mirabella, quien en diciembre dejará el Senado, será la cabeza de lista de la nómina para la Cámara baja del armado consensuado entre el gobernador y las autoridades partidarias nacionales.El mayor espacio opositor a nivel nacional, que en la provincia de Santa Fe comparte esa cualidad con el socialismo que gobernara durante una década, Juntos por el Cambio, está conformado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.Se trata de la coalición que ofrecerá mayor variedad en las PASO del domingo, como consignó Télam. En primer lugar tiene una lista identificada como PRO "pura", que encabeza en la categoría senadores el diputado Federico Angelini junto a la legisladora y exmodelo Amalia Granata, envuelta en las últimos días en un escándalo por haber violado la cuarentena en febrero para hacer una fiesta clandestina con baile incluido por su cumpleaños. En Diputados, en tanto, aparece el economista Luciano Laspina, quien va por su reelección.Por otro lado, en JXC competirán tres listas de extracción mayormente radical, con distintos precandidatos, aunque llevan postulantes del PRO y de la Coalición Cívica: el exintendente de Santa Fe José Corral, la periodista Carolina Losada y el exministro de Seguridad de la gestión de Miguel Lifschitz, Maximiliano Pullaro.Corral, primer radical santafesino en acercarse al macrismo, tiene como precandidato a diputado a Roy López Molina (PRO, Rosario) y a la diputada Lucila Lehmann, que se referencia en el liderazgo de Elisa Carrió.Losada, por su parte, acompañará al también exintendente de Santa Fe Mario Barletta, quien buscará la candidatura a diputado, mientras que junto a Pullaro irá en la nómina de Diputados Gabriel Chumpitaz, del PRO.Esos cuatro espacios, que en los sondeos previos muestran una relativa paridad, mantienen una fuerte y virulenta disputa por los apoyos nacionales. Allí consiguió una pequeña ventaja Angelini, que tiene el respaldo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, mientras que Corral contó el apoyo de Carrió a partir de la inclusión de Lehmann en esa lista.La otra coalición que posee representación parlamentaria es el Frente Amplio Progresista (FAP), que reúne a socialistas y a un sector del radicalismo de la provincia junto a socios menores, y cuyo desafío pasa por digerir la muerte, hace exactamente cuatro meses, del exgobernador Miguel Lifschitz, quien hasta su fallecimiento era el líder natural del espacio.Su esposa, Clara García, una mujer de amplia militancia y experiencia en cargos ejecutivos, es la primera postulante del socialismo para disputar las bancas en el Senado, mientras que enfrente tendrá un rival con renombre y experiencia en el exsenador Rubén Giustiniani, quien además cuenta con el aval del intendente de Rosario, Pablo Javkin.La presidenta del Partido Socialista a nivel nacional, la exintendenta de Rosario Mónica Fein, será la primera precandidata en la lista de diputados nacionales acompañando a García, en tanto que para el sector de Gustiniani ocupará ese sitio el radical Fabián Palo Oliver, legislador provincial y exintendente de Santo Tomé.También se destaca la candidatura a diputado nacional del periodista Carlos Del Frade en representación de la alianza Soberanía Popular, una expresión de izquierda presente en la Legislatura que prioriza temas ambientales y políticos, como el futuro de la Hidrovía y las maniobras de vaciamiento y fuga que llevaron a la empresa Vicentin a concurso de acreedores.El domingo se definirán los candidatos de cada espacio o coalición que en las elecciones del 14 de noviembre cuando el FdT pondrá en juego las dos bancas del Senado de Mirabella y Sacnun y el mandato de la banca de la minoría que ocupa Alejandra Vucasovich, en reemplazo del fallecido Carlos Reutemann en la representación del interbloque Federal, aliado de JxC.En la Cámara de Diputados, en tanto, en diciembre concluirán los mandatos de tres diputados del FdT (Esteban Bogdanich, Josefina González y Patricia Mounier), cinco de JxC (Laspina, Lucila Lehmann, Albor Cantard, Gonzalo del Cerro y Gisela Scaglia), y uno del Frente Progresista (Luis Contigiani).Santa Fe también tendrá en noviembre elecciones legislativas provinciales, con el sistema de boleta única y box de votación, a diferencia de los comicios nacionales, en los que se emplea la boleta sábana y cuarto oscuro. Por último, en ese momento también en 14 municipios santafesinos se elegirán candidatos a intendente y en un total de 59 comunas se renovarán 210 concejales titulares y 184 suplentes, en tanto que en 306 localidades se elegirán representantes comunales.