Exponen con datos el "cuasi negacionismo" y falsedades de Tetaz sobre la pandemia

“Martín Tetaz le entró a la pandemia desde un lado cuasi- negacionista, el lado que decía que no pasaba nada–Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Macri. Por ahí Tetaz no dijo eso de que era apenas una gripecita, pero sí usó los números para minimizar la gravedad de lo que pasaba”, escribió Resnik para empezar.

No fue un tuit, fueron decenas de Tetaz minimizando la pandemia:

"Sí, hay una pandemia, permanentemente muere gente, la vida sigue"

Hoy sin embargo cuenta los muertos para campaña. pic.twitter.com/l3OATptsIr — Ernesto Resnik (@ernestorr) September 11, 2021

Resnik dejó en claro que “El Manual de Epidemiología de Tetaz no es un libro de Epidemiología, es un plan de acción política”.

El científico y biólogo molecularno tuvo piedad con el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en CABA,, quien difundió “información errónea” sobre la pandemia de coronavirus, y propuso un “Manual de Epidemiología” del economista a modo de ironía.En varias oportunidades, el científico argentino lo cruzó en las redes a Tetaz, explicándole lo peligrosas que podían resultar sus apreciaciones sobre el Covid-19, y este sábado fue más contundente que nunca con un hilo en su cuenta personal de Twitter(@ernestorr)A lo largo del hilo de Twitter, el inmunólogo remarcó quedesde que inició, al igual que el ex presidente Mauricio Macri, y enfatizó que ahora hace campaña con la situación epidemiológica de la Argentina.En ese sentido, también apuntó contra Tetaz por: “El HIV no se transmite por aerosoles, los chicos no transmiten HIV, los trabajadores de salud no se contagian HIV. No podés tratar de confundir así, Martín”.Por último,