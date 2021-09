L-Gante votó y le abrió la puerta a la política: En algún momento me gustaría meterme"

L-Gante, el creador de la Cumbia 420 y uno de los artistas con más repercusión en los últimos tiempos, fue a votar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y, tal vez ante más medios de comunicación y público que muchos dirigentes políticos, hizo una revelación que sorprendió a muchos: podría dedicarse a la política en el futuro

“Vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a la escuela. Tengo que votar en San Martín, me cambiaron de colegio”, fue lo primero que dijo, tras haberse equivocado e ido a emitir su voluntad política en la escuela que tenía asignada anteriormente.El artista sostuvo que será un domingo tranquilo junto a personas queridas: “Salgo de votar y me voy a la casa de unos amigos que conocí hace poco por las redes. Esperamos hacer algunos graffitis, algunos videos y un asadito”."Es una sorpresa siempre la respuesta de la gente y lo tomo con mucha alegría. Seguramente nos vamos a sacar fotos y a grabar algunos videos”, expresó L-Gante, que se sumará a “El Marginal”. Además les dio un consejo a los jóvenes: “Ahora tengo más conciencia que cuando tenía 16 años. A esa edad no sabía a quién votar y no me interesaba. Ahora sí veo lo importante que es. No sé si están centrados para una elección”.Sobre el final de su diálogo con la prensa le hicieron la pregunta que se llevó el premio: si se dedicaría a la política. Y su respuesta, emparentada con su relación política expresada hace semanas, cuando hubo polémica porque le agradeció a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haberlo reconocido en un acto, al recordar que él empezó su carrera haciendo música con una netbook de Conectar-igualdad, sorprendió.. Varios me eligen por eso, por conocer la voz del barrio. Nosotros lo hacemos por empatía y que no se confunda con algo político. Yo brindo una ayuda y después que digan lo que quiera. trato que nadie me saque foto o filme porque eso hacen los políticos”, opinó el cantante sobre una futura incursión en la política.Y concluyó: “Es muy importante que vayan a votar y hacer una buena elección. Eso más que nada. Anoche estuve pensando, no salí de joda, hay que estar bien ya que el voto es muy valioso. Jovencitos, éxitos”.