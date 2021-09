El día después de Manes: "Yo no estaría de acuerdo con (que es) el triunfo de Larreta"

el mensaje de Manes en el día después de las primarias es que el nombre ganador en Juntos no es Horacio Rodríguez Larreta porque el candidato del jefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, no hubiera ganado solo ayer y que necesitó de la "ampliación" que él le otorgó a la oposición

El candidato a diputado nacional bonaerense de Juntos, que fue una sorpresa ayer al superar los 1,2 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, consideró hoy que, tras las PASO ese espacio opositorEs que, básicamente,Manes, en concreto, resaltó que "solo con Diego Santilli no se ganaban las elecciones PASO", y señaló que antes de estas elecciones "el problema de Cambiemos fue la homogeneidad de un color"., dijo el neurólogo, y allí le marcó la cancha al jefe de Gobierno porteño:Allí Manes hablaba de su lista Dar el Paso, que cosechó el 39,81% de los votos reunidos por el frente Juntos, y de cómo la otra nómina, liderada por Santilli y que reunió el 60,18%, fue un "Golliat" que contó con los recursos de la Ciudad y con ciertos "palos en la rueda" en algunos distritos, como La Plata.En este marco, Manes afirmó: "El problema de Cambiemos fue la homogeneidad de un color, ahora será una coalición con distintas identidades pero estaremos juntos para ganar en noviembre con distintas expresiones; la dinámica de antes de Cambiemos ya no existe más, y es bueno que no exista más"."Si nosotros no hacíamos esta lista plural y diversa que también cuestione un poco al Cambiemos de 2015 y 2019, hoy no se ganaba; ganamos porque nos animamos", enfatizó.Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a la FM Urbana Play, en las que sostuvo que su lista se enfrentó "a dos aparatos políticos fenomenales como son el del PRO y el kirchnerismo"., concluyó.De cara a la continuidad de la campaña de cara a noviembre, el neurólogo precisó que "cada lista tendrá su independencia". Señaló que, de ahora en más, a partir de 1.254.220 votos que aportó su lista al frente Juntos, "habrá una reflexión", que es que si bien están "dentro de una misma coalición" y coinciden en "un país con instituciones fuertes, abierto al mundo, y con racionalidad económica, también hay diferencias"."La gente va a tener que entender que las coaliciones con distintas identidades son mejores; ahora vamos a estar juntos pero con distintas identidades", subrayó.