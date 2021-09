Gollan dijo que "los resultados electorales son un alerta para entender el momento que vive el pueblo"

Nuestro proyecto es el único que puede recuperar la felicidad del pueblo argentino. La militancia peronista y del campo nacional y popular no se da por vencida jamás. Por eso, vamos a redoblar esfuerzos para revertir el resultado en noviembre. Podemos hacerlo. Vamos a hacerlo! — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) September 14, 2021

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Airesafirmó este martes que el resultado de las PASO del domingo último representa, y dijo que para las legislativas del 14 de noviembre se apuntará a los que no fueron a votar., posteó el exministro de Salud bonaerense en redes sociales."Agradecemos a los millones de bonaerenses que nos acompañaron y volvemos a convocar a quienes no lo hicieron", agregó Gollán.En ese marco, expuso que "al analizar los resultados, vemos que la caída en cantidad de votos recibidos en provincia (de Buenos Aires) es directamente proporcional a la cantidad de bonaerenses que no fueron a votar" y apuntó:, tuiteó., finalizó Gollán.