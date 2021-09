Rodríguez Machado agradeció el acompañamiento de Pato Bullrich: "A nuestra lista en Córdoba la apuntaló ella"

“En Córdoba la lista que integre con Luis Juez senador y Rodrigo de Loredo diputado arrasó. Tuvimos un éxito electoral impresionante y lo que implicó que nuestra lista sacó más votos que todas las listas oficialistas”, sostuvo en diálogo con Politica Argentina la legisladora nacional y dirigente del PRO Laura Rodríguez Machado quien se mostró expectante de cara a la noviembre.

Y añadió:Para Rodríguez Machado, en la elección, recalcó.En otra línea, explicó el bajo acompañamiento de los cordobeses al Frente de Todos.Y advirtió: “Esa brecha sigue sin cicatrizar porque el kirchnerismo no genera un discurso creíble”.Señaló que el poco acompañamiento al gobierno nacional se debió también a cuestiones de coyunytura., indicó.Consultada sobre el rol deen la provincia mediterránea y la posibilidad del alcalde porteño como presidenciable dijo: “Problamente”. Y añadió: “Pero. Esto no significa que no hayamos tenido el acompañamiento de Larreta pero Bullrich fue la que amadrinó nuestra lista”, señaló.Finalmente se refirió al rol de la UCR. “Es un partido centenario y muy respetable en Córdoba.le da sangre nueva y a la larga termina ayudando al crecimiento del radicalismo”, valoró de manera positiva.