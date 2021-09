Patricia Bullrich blanqueó que quiere a Javier Milei en Juntos por el Cambio después de noviembre

"Más adelante, cuando pasen estas elecciones, nosotros vamos a tratar de sumar absolutamente a todos, porque en esta elección nos ha dado resultado"

Después del abultado cúmulo de votos que el candidato a diputado nacional de Avanza Libertadobtuvo en las PASO, donde quedó ubicado en el tercero lugar, en el PRO vuelven a afilar uñas y dientes para intentar sumarlo.La estrategia es bifurcada: mientras Horacio Rodríguez Larreta busca diferenciarse y propone a JXC como la mejor alternativa contra el kirchnerismo, en busca de no perder más votos contra el economista libertario en noviembre, tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri lo llenan de elogios y hasta blanquean que lo quieren en la coalición opositora, incluso con fecha.En esa línea se inscribieron las palabras de la presidenta del PRO, quien consideró que Juntos por el Cambio debe "reconstruir el voto joven" a su fuerza, a la luz de que muchas de esas voluntades eligieron a Milei u otros candidatos pero no a su espacio., dijo Bullrich en una entrevista con La Once Diez sobre el cruce que tuvieron anoche en un estudio de televisión, antes de remarcar que el economista hizo "una buena elección" y considerar que "es un fenómeno interesante".En ese punto, fue directo al grano de lo que le interesa: el voto joven. "Es joven, lleva a jóvenes. Yo tengo mucho más años en la política, y me parece que es un buen gesto felicitarlo y alentarlo a que siga", siguió sobre el tema."Yo lo aprecio y le tengo simpatía", contó además. En ese punto, llegó la mayor revelación oficial, que es que lo quieren en JXC después de noviembre:Respecto del votante del PRO, puntualizó que su electorado "está incrementado en la gente mayor y no tanto en los jóvenes", pese a que "en 2015 (los votaron) más jóvenes", cosa que ahora debe "reconstruir". Sin embargo, en un nuevo gesto a Milei, consideró que ​"ningún diputado que entre por el liberalismo va a votar muy distinto a lo que vota Juntos por el Cambio"."Me parece que son alianzas importantes. Nosotros tendremos nuestro bloque, el kirchnerismo el suyo, y después siempre hay algunos diputados que de acuerdo a las tendencias generales se inclinan", concluyó.Lo mismo hizo este mediodía Mauricio Macri, de nuevo, cuando a Radio Rivadia le concedió una entrevista y elogió al economista liberal., sostuvo, pese a que hace unos años se describía más como socialista que como liberal.Anoche, en tanto, Bullrich anunció por enésima vez el fin del kirchnerismo en LN+, antes de fundirse en una abrazo con Milei.