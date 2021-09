Julio Bárbaro: Larreta es lo peor que nos podía pasar

“Entonces echamos a Cristina para que venga Macri cuando éste nos hundió mal lo echamos para que regrese Cristina y pandemia de por medio arreglamos echar a Cristina para que vuelva Macri en su versión Larreta. Estamos debatiendo sobre la administración de la decadencia y no sobre la salida de ella”

Muchos analistas sostienen que el gran ganador de estas elecciones fue el alcalde porteño. Consultado sobre esta cuestión y ante la posibilidad de ser presidenciable de cara al 2023, consideró que Larreta “es un desastre, es lo peor que nos podía pasar”. “Es un individuo que es la negación absoluta de la política. Solo discute la administración de la riqueza que queda en Capital y en los barrios privados. Más de ahí no sale”

Tras la derrota del gobierno del Frente de Todos en las PASO,consideró que “, graficó en diálogo conSegún remarcó,“no se cumplió con la expectativa del Frente de Todos como no se cumplió con la expectativa de Macri en las PASO 2019” y “la velocidad de la decadencia hace que uno sienta en su propia vida personal el empobrecimiento”.También acusó al gobierno de Alberto Fernández por su “falta de peronismo”.señaló el ex vicepresidente interventor del PJ durante el macrismo para quien el del FDT “es un gobierno que de peronista no tiene nada”.Ante la posibilidad de que el magro resultado implique cambios en el Gabinete de la Nación, Bárbaro señaló:En esta línea, apuntó contra Sabina Frederic y la secretaria de Legal y Técnica. “La ministra de Seguridad es una vergüenza. En un país llenó de inseguridad, la ministra es grotesca como personaje. Vilma Ibarra no tiene nada que ver con el peronismo. Es un gobierno progresista con todo lo que tiene el progresismo. Es la resolución del pasado para no entender el presente”, dijo.Asimismo, señaló que el Gobierno no puede profundizar su discurso.denunció., sostuvo.Con respecto a Javier Milei y José Luis Espert, recalcó que son “una expresión de la decadencia de la política. Siempre el apoliticismo salta en distintas variantes” y los comparó con históricos y fugaces dirigentes de la política argentina“Los argentinos desde que volvió la democracia siempre tenemos un fenómeno de estos como podría ser Chacho Álvarez, Lilita Carrió, José Octavio Bordón, son todos fenómenos pasajeros.”, señaló.En definitiva, para Bárbaro, subrayó.