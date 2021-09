Dólar: preocupa la suba del blue y el solidario opera sin cambios

El dólar blue cotiza este miércoles ay $180 para la compra, lo que representa $2,50 más respecto del cierre del pasado martes. De esa forma, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario.En tanto, el dólar oficial no tuvo cambios y finalizó este miércoles a $103,71, con una suba de sólo nueve centavos en relación al cierre de ayer, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 0,6%. El dólar solidario tampoco tuvo cambios y se posicionó en los $ 170,36.A su vez, el dólar financiero operó en verde nuevamente. El MEP o “Bolsa” ganó 0,6% hasta los $ 172,46, mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) escaló 0,8% hasta los $ 172,96.Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 79%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre.En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense operó con una suba de cuatro centavos en comparación con su último cierre, para quedar en un promedio de $98,25.Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $134,82 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $171,12.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 329 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por 74 millones de dólares y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 613 millones.El S&P Merval aumentó 0,3% hasta las 79.235 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Cresud (2,5%), Grupo Financiero Valores (2,3%) e YPF (1,7%). Por su parte, descendieron Edenor (-2,5%), Cablevisión Holding (-1,6%) y Telecom (-1,3%).En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Cresud con 4,1%. También avanzaron BBVA (3,3%), Tenaris (3,1%) e Irsa (2%). A contramano, retrocedieron Transportadora Gas del Sur (-2,4%), Edenor (-1,9%) y Telecom (-1,5%).Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 1,7% hasta los 1.522 puntos.