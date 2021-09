Habló Aníbal Fernández tras estar en Casa Rosada: El Presidente no me ofreció nada"

"El Presidente no me ofreció nada, hablamos de política"

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio,mientras sonaba fuerte la crisis en el Frente de Todos por la renuncia de varios integrantes del gabinete, por lo que rápidamente se sucedieron las versiones que lo colocaban en algún cargo de relevancia nacional., sostuvo Aníbal Fernández tras salir del encuentro. Aseguró en que estuvo en la Casa de Gobierno para "charlar de política" con el jefe de Estado e insistió: "No me ofreció nada, no le pedí nada”.En cuanto a las renuncias, el ex ministro del Interior señaló que "son algo simbólico, se ponen a disposición del Presidente” y que, por ende, es el primer mandatario el que definirá si las acepta o no.“No hay ningún quiebre en el Gobierno”, remarcó, y sostuvo que lo que debe pasar es "seguir insistiendo en una discusión inteligente respecto de lo sucedido y prestar atención", pero que no hay "ninguna crisis política".Sobre el reamado del Gobierno, no obstante, el interventor de Río Turbio sostuvo que "las renuncias de los ministerios no son significativas para tomar las decisiones que hay que tomar", pero aclaró: "Yo no tengo porque preguntarle al Presidente si va a haber cambios en el gabinete, yo creo que tiene que haberlos".