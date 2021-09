El patrimonio de Larreta creció casi un 50% en 2020 y le ganó por unos 10 puntos a la inflación

dijo allí tener un patrimonio de $68,5 millones, lo cual significa una mejora en sus bienes de un 46% contra finales del 2019 (tenía $47 millones) y un contundente triunfo sobre la inflación de 36% registrada el año pasado

El jefe de Gobierno porteño,, publicó su declaración jurada actualizada al cierre del 2020 El dato se desprende de la DDJJ anual que presentó el dirigente PRO el 30 de junio último, que puede ser consultada en la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que analizó el portal Infobae.Los bienes más valiosos del dirigente de Juntos por el Cambio que apunta a buscar la presidencia en 2023 están en su. En la declaración jurada que había presentado el año pasado, correspondiente a 2019, el precio ascendía a $40 millones.Las empresas son: la agropecuaria Cabaña Santa Sergia, reproductora de ganado vacuno Angus ubicada en Coronel Brandsen, provincia de Buenos Aires (su participación es del 12% y vale poco más de 30 millones de pesos); Lana SA, también dedicada a la cría de ganado bovino, donde Larreta posee otro 12% por $18 millones; también el 12% de Leloir Hermanos SA, que cotizó en $7,3 millones; y el 7% en Los Arcángeles SCA, con un valor de $1,9 millones y donde es director.Según la explicación del entorno de Larreta al mismo medio citado, el triunfo de sus bienes sobre la inflación se explica en una cuestión burocrática de las acciones y las sociedades. Dicen que éstas “no cierran sus balances al 31 de diciembre del 2020, sino en marzo y abril del año pasado" y que "por eso el incremento general fue superior al 36% de la inflación del 2020, ya que se toman patrimonios netos que, en este caso en particular, son muy significativos que aplicaron otro coeficiente”. Dicen que el reajuste patrimonial para los balances se habría hecho en gran parte con la inflación de 2019, la última que dejó Mauricio Macri, que superó el 53%.En tanto,. El más caro es el departamento de 200 m2 en Recoleta, que compró en 2010, cuyo valor fiscal es de 5,8 millones de pesos. Tiene además un terreno de 887 m2 en Benavídez, que comparte con su ex esposa Bárbara Diez, valuado en casi 2 millones de pesos. En cambio, la casa de 885 m2 en esa misma localidad bonaerense vale $4,6 millones pero está en un 100% a nombre de ella, empresaria de organización de bodas.Además,. El primero, de 2.500m2 ubicado en, Neuquén, cuyo 13% consignó en 380.000 pesos. El otro terreno está en, tiene 8 hectáreas, y dijo tener un 7% declarado en unos baratísimos 100.000 pesos.Larreta dijo no tener autos propios pero sí una camioneta Honda CRV modelo 2011 a nombre de Diez y el “10%” de un Volkswagen Bora modelo 2018, que recibió ella como herencia.En cuanto a dinero en efectivo, el jefe de Gobierno porteño aseguró poseer, al cierre del año pasado, $2,3 millones e incluía unos USD 20.000. Triplicó así lo que declarado a fines de 2019, explicado por la modificación en el tipo de cambio, explicaron.En cuanto a sus ingresos anuales, en 2020 ascendieron a $5.260.000. Por su tarea al frente de la administración porteña, declaró haber ganado un salario anual de $1.983.881. También dijo haber ganado como director de la agropecuaria Los Arcángeles $30.000 en todo el año. Además, obtuvo dividendos por $3.246.218 de "sus participaciones en sociedades familiares agropecuarias”.Su ex esposa, Bárbaro Diez, declaró un patrimonio para finales de 2020 de casi $16,5 millones. Es dueña de siete propiedades por un total de $7,3 millones, cinco de las cuales las recibió como herencia.