El intercambio entre Cristina y Alberto en que la vice advirtió que el FDT perdería la PASO por la política de ajuste

En lo que pareciera ser el camino hacia la reconstrucción del gobierno y el final de la crisis que atraviesa el Frente de Todos, la vicepresidentadifundió una extensa carta en medio de la crisis institucional tras la derrota en las PASO y las disposiciones de renuncia de funcionarios allegados a la ex mandataria.Entre otras ideas,"Creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales", indicó.La exmandataria indicó que entre sus principales preocupaciones se encontraban la "delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria"., dijo y reveló que la respuesta siempre fuePor eso, concluyó ese segmento:Respecto a la política económica, la vicepresidenta continuó con su análisis y criticó la sub ejecución del Presupuesto 2021: "A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social"."No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia", puntualizó.La vicepresidenta evaluó que el pasado domingo "el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes" y recordó cuando tras las elecciones legislativas de 2009 -donde el kirchnerismo perdió la Provincia de Buenos Aires pero había ganado a nivel nacional- al día siguiente Néstor Kirchner "no sólo renunció a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo como Presidenta de la Nación pedí la renuncia de quien fuera mi Jefe de Gabinete, entre otros".No obstante, la ex jefa de Estado enfatizó que confía en que el Presidente "no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su Ministro de Economía para mirar los números del presupuesto", que "será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo (...) votando al macrismo o votando sus ideas" y que, por eso, le pide a Alberto "que honre" la decisión de candidatearlo en 2019 "pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino".