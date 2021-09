Punto a punto: La Ciudad flexibilizó el protocolo COVID por contactos estrechos en escuelas y todas las restricciones

El Gobierno porteño publicó este viernes la actualización de los protocolos a seguir en caso de que se detecte un caso sospechoso de coronavirus o haya un contacto estrecho de un caso confirmado en una escuela en Ciudad de Buenos Aires.Anteriormente, si había un posible caso de coronavirus en el aula o "burbuja", la persona en cuestión debería aislarse y testearse de inmediato, aislando preventivamente a los/as que conforman esa burbuja y a quienes hayan tenido contacto estrecho 48 horas antes del inicio de los síntomas, hasta tanto esté el resultado. Ahora, elactualizó el protocolo y determinó que no será necesario que los y las estudiantes que formen parte de la misma burbuja que el caso sospechoso se aíslen de manera inmediata.A un caso sospechoso se lo aislará y deberá realizar un test de antígeno y otro de PCR dentro de las 24 horas, mientras que "la burbuja" continuará las clases habitualmente. En caso de que el antígeno de negativo, no se aislará a la burbuja pero el caso sospechoso deberá seguir aislado hasta realizarse el test de PCR. Si el test de antígeno da positivo se aislará a toda la burbuja escolar, mientras que si no se tiene el test dentro de las 48 horas la burbuja se aislará en forma total. En el caso de contacto estrecho de caso confirmado debe aislarse durante 10 días y se recomienda a los estudiantes, docentes y no docentes realizarse el test de PCR al séptimo día de aislamiento. En tanto, el Gobierno porteño anunció que unidades móviles de testeo se acercarán a las escuelas secundarias para realizar pruebas preventiva a estudiantes, docentes y no docentes.Es que el descenso sostenido de casos y el buen ritmo de la campaña de vacunación, le permitió a la Ciudad de Buenos Aires adelantar nuevas aperturas y flexibilizaciones. A partir de este viernes, algunas actividades como bares, encuentros sociales, oficinas y shoppings dejarán de tener restricciones o tendrán muy pocas.Según precisó el jefe de Gobierno porteño a partir de este viernes las actividades que dejan de tener restricciones en cantidad de personas y van a poder realizarse o funcionar al máximo de su capacidad: Encuentros sociales, tanto en el interior de los domicilios como afuera (de todas maneras, se hace hincapié en la importancia de seguir ventilando los ambientes, usando el tapabocas y respetando la distancia); actividad comercial, ya sean en locales en la calle o en los shoppings, y los locales gastronómicos; actividades profesionales, incluyendo la administración pública; espacios comunes de hoteles, y de edificios.Además los eventos masivos al aire libre pasarán de un máximo de 2500 personas a 4000, siempre que el espacio permita respetar el protocolo de 1 persona cada 2 metros cuadrados; para los espacios cerrados, la capacidad máxima aumenta a 4000 personas siempre y cuando no se supere la ocupación del 70 por ciento del lugar del evento.En tanto transporte público puede ser utilizado por cualquier persona. Y todas las estaciones de subte están abiertas. Solo hay que cumplir las capacidades máximas y usar siempre el tapabocas. Es importante dar prioridad al personal de salud y a los chicos que viajan a la escuela; los bares y boliches pueden trabajar hasta las 3 de la mañana; asimismo en los viajes nacionales ya no va a ser necesario testearse al volver.Previo al anuncio de las nuevas aperturas y habilitaciones, Rodríguez Larreta compartió un detalle de la situación sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires y destacó el descenso sostenido de casos y el avance de la campaña de vacunación contra la covid-19.Tras una segunda ola con más de 3.500 casos diarios, el promedio de la última semana es de 220. La tasa de contagiosidad, se mantiene hace varias semanas por debajo de 1, está en 0,98%; la ocupación de camas de terapia intensiva, después de tocar picos de más del 80%, hoy está en 9,8% en el sistema público.En relación a la variante Delta, hoy en la Ciudad hay 25 casos detectados sin viaje ni nexos con viajeros a los que se les está haciendo el seguimiento correspondiente; la Ciudad está preparada para vacunar a más de 30 mil personas por día para completar los esquemas de vacunación de todos los porteños; hoy, en la Ciudad, el 94% de los mayores de 18 años ya tienen su primera dosis y el 70% de los mayores de 18 años tiene sus dos dosis aplicadas.