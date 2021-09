Uno por uno: estos son los nombres y CV de los que suenan para sumarse al gabinete de Alberto

Ocho nombres suenan con contundencia para ingresar al Gabinete de Alberto Fernández, pero otros tantos fueron mencionados por diferentes factores y contextos. En la antesala de las definiciones en Nación, ésta es la trayectoria de cada uno de ellos

El primero es. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires actualmente es embajador argentino en Brasil. Buena relación con funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro, Scioli fue el primer responsable de la gestión del Frente para la Victoria en el territorio bonaerense entre 2008 y 2015.El ex motonauta ingresó a la política de la mano de Carlos Menem. Se presentó para las elecciones de 1997 como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y obtuvo una banca. Luego ocupó también los puestos de secretario de Deportes y Secretario de Turismo de la Nación entre 2001 y 2003. Fue vicepresidente de la Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner.es otra de las figuras resonantes a ingresar. El ex presidente de Diputados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue ministro de Agricultura y actualmente trabaja para un gremio. En el último tiempo recompuso relaciones con CFK.Durante la década del ´90, en plena gobernación de Eduardo Duhalde, fue intendente de Chacabuco. Luego sería diputado bonaerense entre 2007 y 2009. En 2015 fue precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la formula encabezada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Fue derrotado por el binomio Alberto Fernández-Martín Sabatella.Esta semana sonaron además el presidente de Diputados, ex intendente de Tigre, ex jefe de Gabinete y lider del Frente Renovador,- que en estos momentos está teniendo una reunión en el Ministerio de Economía. También suena el intendente de Lomas de Zamora,, uno de los principales jefes comunales de la Tercera Sección Electoral y con fuerte incidencia en la Legislatura bonaerense. Cabe señalar que el jefe comunal lomense - cabeza de lista de candidatos a Diputados en 2013 - fue el primer dirigente en clamar a Máximo Kirchner como presidente del PJ provincial.En estos momentos, el actual embajador en Uruguay y ex ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner,, se encuentra reunido con el presidente Alberto Fernández. ¿Posible entrada? Con fuerte trayectoria en la administración pública, Iribarne fue diputado nacional, sindico general de la Nación, secretario parlamentario del Senado, secretario de la Municipalidad de Buenos Aires y secretario del Interior de la Nación.El también mencionado gobernador de Tucumán. El mismo fue sugerido por la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como contó ayer en su carta. El dirigente peronista del norte fue titular del Ministerio de Salud durante su gestión.En tanto, el gobernador de la provincia de San Juan,, que ayer se reunió con el presidente Alberto Fernández. Durante el período 2011-2015 ocupó el cargo de vicegobernador en la gestión de José Luis Gioja. Anteriormente, fue intendente de la Municipalidad de Pocito por dos períodos consecutivos (2003-2007 y 2007-2011).En las últimas horas empezó a sonar con fuerza el nombre del gobernador de La Rioja,, quien se reunió con funcionarios nacionales este mediodia. Fue uno de los primeros en mostrar su apoyo al gobierno de Alberto Fernández en esta semana agitada. Quintela fue diputado de la Nacion en el segundo lustro de los ´90 y desde 2003 al 2017 intendente de la ciudad capital de esa provincia.