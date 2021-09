Cinthia Fernández cree que los presos la eligieron por su spot electoral "del culo: no quiere que voten

la bailarina dijo saber "por qué lo hicieron" y atribuyó la elección que las personas privadas de su libertad tomaron por su lista al "video del culo", hecho que afirmó que no le da "orgullo" e incluso cuestionó que los presos merezcan el "derecho a votar"

La panelista y modeloquiso lanzarse a la política como precandidata a diputada por el partido UNITE en la provincia de Buenos Aires, peropara llegar a las legislativas de noviembre. Sin embargo,En ese marco,, hipotetizó, como si fuera una encuestadora, la mediática respecto a la razón que originó la tracción de votos a su favor, tras quedar segunda en las cárceles bonaerenses después del Frente de Todos. Días antes de las primarias, la candidata de UNITE se había mostrado en portaligas bailando tango frente del Congreso en un spot de campaña.Para concluir su idea, lanzó una polémica propuesta:Previo a las primarias del 12 de septiembre, la panelista se había referido al spot que le valió críticas y visibilización en redes sociales y medios“Ya expliqué que no es mi campaña, no me parece el mensaje ni la herramienta. Lo que pasa es que utilicé el maltrato y el destrato del medio y mucha gente de la política hacia mí y hacia mi causa: la cuota alimentaria. No escuché a ningún candidato hablar de eso y no se trata del problema de una minoría”, explicó, pese a que de todos modos también defendió la idea de mostrarse en portaligas con foco en su cuerpo, cosa que - según piensa - motivó el voto de los presos a quienes ahora propondría quitarles ese derecho.