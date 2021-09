Sergio Berni valoró la designación de Aníbal Fernández en Seguridad: No se puede discutir su capacidad de trabajo

Tras los cambios de Gabinete que anunció el Gobierno por la derrota del Frente de Todos en las PASO, el ministro de Seguridad bonaerense,, elogió la designación decomo su par de Nación, al afirmar que "nadie puede discutir la capacidad de gestión y de trabajo" del funcionario., enfatizó en declaraciones a radio La Red, donde le preguntaron si con las designaciones de nuevos ministros ganó la vicepresidenta Cristina Kirchner.Según el funcionario, estos cambios son "más peronismo" en el Gobierno nacional. "La gente lo que necesita son respuestas, no justificaciones y el peronismo sabe escuchar, sabe dar respuestas y sabe gestionar", añadió.Consultado por la salida del Ministerio de Seguridad de Sabina Frederic, de quien siempre se mostró muy crítico, remarcó:sostuvo Berni, en una clara diferenciación con la relación que mantuvo con la saliente funcionaria.En cuanto a los pedidos que le hará a Fernández para el territorio bonaerense, Berni indicó queEl ministro de Seguridad bonaerense también reconoció que se vio "sorprendido" por la salida de Carlos Bianco de la jefatura de gabinete provincial y que todavía no cruzó palabra con Axel Kicillof sobre el tema. "Me tomó por sorpresa su salida. Todavía no tuve tiempo de evaluar ese cambio ni tampoco hablar con el gobernador. Pero son decisiones del gobernador y nuestra responsabilidad es encolumnarnos por detrás de esas determinaciones", consignó Berni.Además, el funcionario se mostró molesto por el trato que tiene la Justicia sobre el uso o tenencia de la marihuana para consumo personal, y consideró que lo que está ocurriendo en el país "es un embudo procesal".se quejó Berni.Y afirmó: "hay que reglamentar el uso de la droga para consumo personal. Sin dudas. Estamos discutiendo un tema que en el mundo ya ni se discute. Porque hoy tenemos un problema procesal producto de la falta de reglamentación. Y esto sale de lo que me parece a mí de manera personal. Creo que nosotros tenemos más de 30 mil causas abiertas que entorpecen y alentan aún más a la Justicia por esta falta de criterios y acuerdos", cerró.