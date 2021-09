Sube el piso de Ganancias: cuál será el nuevo monto y cuándo se aplicará

El Gobierno confirmó que publicará un decreto para subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias de. De esta manera, se estipula que la medida sea retroactiva a principios de año dado que se trata de un gravamen anual.El piso de Ganancias aumentará por segunda vez en el año. El primero fue en abril cuando se elevó a 150 mil pesos brutos mensuales, lo que determinó que más de 1.200.000 trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia dejaran de pagar el impuesto.Con un nuevo incremento del 16 por ciento, el Gobierno corregiría el mínimo en base a la inflación que marca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec, que de abril a agosto suma 16,1 por ciento. En ese caso, el universo de beneficiarios de esta medida no se ampliaría.La Ley 27617 prevé la potestad del Ejecutivo de subir el mínimo no imponible por única vez durante el 2021 vía decreto, mientras que desde 2022 las actualizaciones se harán de forma automática en consonancia con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).En ese sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya había anticipado en el Congreso que el mínimo no imponible de Ganancias se iba a actualizar este año porque "la variación del índice Ripte es diferente al que estaba en el presupuesto".El promotor de la modificación de la Ley, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, indicó en línea con Guzmán que el Gobierno acompañaría "con la baja de Ganancias la suba de paritaria". "Estamos protegiendo el ingreso de nuestros trabajadores. Beneficiamos a 1 millón 200 mil, subiendo el mínimo no imponible para que no paguen Impuesto a las Ganancias y beneficiamos a 4 millones, cambiando el monto de Monotributo para que paguen menos”, sostuvo.No obstante, la intención del titular de la Cámara baja era llevarlo hasta los 180 mil pesos mientras que el Ministerio de Economía se estiró hasta 175 mil pesos.El beneficio comenzará a implementarse desde septiembre, pero se espera que el impacto en los bolsillos se ve reflejado desde octubre cuando también opere la devolución del exceso de impuesto ya pagado por el retroactivo.