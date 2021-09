Alberto Fernández inaugura una nueva facultad en una universidad del conurbano bonaerense nacida en 2009

El presidente Alberto Fernández encabeza este miércoles desde las 11 la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), junto a funcionarios del Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y el intendente de ese municipio bonaerense, Mario Ishii

Se trata del primer acto luego de la jura de los nuevos ministros que conforman el gabinete y Fernández visita José C Paz, distrito que se encuentra en el tercer cordón del conurbano bonaerense y donde el Frente de Todos obtuvo mayor porcentaje de diferencia de votos ante Juntos en las últimas elecciones PASO.El lunes, durante la ceremonia de asunción de los nuevos funcionarios, Alberto anunció que iría a José C. Paz y realizó una convocatoria a toda la militancia del Frente de Todos. “Quiero convocarlos a todos y todas, a todos nuestros militantes para que vayamos juntos, para que aunamos fuerzas, para que remontemos los resultados del domingo pasado, para que le demos cuenta a los vecinos de todo el país, a los hermanos de todas nuestras provincias que por delante hay un país que reconstruir y ese país no puede seguir construyéndose bajo la base de privilegios de pocos”, remarcó.Desde el municipio le adelantaron a Infobae que al acto del miércoles fueron invitadas “todas las instituciones intermedias de José C. Paz, militancia y vecinos”, con lo cual se espera un gran marco.Cabe recordar que la UNPAZ nació en 2009, por impulso del entonces gobierno del Frente para la Victoria con la presidencia de Cristina Kirchner. De hecho, la actual Vicepresidenta la inauguró en un emotivo acto el primero de octubre de 2010, hace casi 11 años Con el 97% de las mesas escrutadas, el FdT cosechó el 49,34% frente al 25,20% de Juntos, o sea 24,14 puntos porcentuales de diferencia entre ambas fuerzas, lo que refleja la mayor distancia de votos entre el oficialismo y la principal fuerza opositora: 64.106 votos a 32.745.En declaraciones a Télam, Ishii sostuvo que "los jóvenes paceños van a poder estudiar y aprender en esta facultad de Ciancias Médicas tan necesaria en el noroeste del Conurbano, por lo que fortalecerán el sentido de pertenencia a José C. Paz. Así estarán orgullosos de vivir en el lugar en el que nacieron y se educaron", remarcó.Además, resaltó que el mensaje que debe llegarles es que "el nacer pobre no quiere decir que no se pueda estudiar". Y anunció: "Por eso en la UNPAZ seguiremos sumando carreras para que puedan estudiar en el marco de los desafíos modernos, para eso construiremos pronto la facultad de nuevas tecnologías y robótica".Para Ishii, quien todavía se encuentra convaleciente tras padecer coronavirus y este acto es su regreso a la escena pública, la facultad de Ciencias Médicas es su más importante logro de su gestión al frente del municipio (1999-2007 y desde 2015), según fuentes allegadas al jefe comunal.Desde la organización del evento también esperan la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y funcionarios nacionales y provinciales. El acto será en el nuevo edificio de la Facultad, ubicado en calle Héctor Arregui 501 de José C. Paz.