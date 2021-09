Bullrich denunciará el uso de "bases de datos de forma electoral", como el caso de Larreta, Vidal y la línea 147

denunciará a "uno por uno a todos" los funcionarios y dirigentes que hayan usado "bases de datos personales" para hacer campaña, acusación en la que pican en punta Larreta, Vidal y Diego Santilli, que ya fueron señalados en la Justicia por utilizar recursos de la línea 147 con ese fin

La titular del PRO,, parece ser una de las dirigentes de Juntos por el Cambio que, pese a que aún no comenzó, ya se metió de lleno en la campaña para las elecciones generales de noviembre y no sólo para ello, sino también pensando en 2023 y en su contienda interna.Es que entrevistada por el periodista opositor Luis Majul en Radio Rivadavia, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri amagó con criticar al oficialismo pero terminó haciendo una"Lo que nosotros no queremos es que la Argentina salga de la senda de la transparencia", comenzó diciendo "Pato", para luego anunciar queBullrich aseguró haber "visto en muchas oportunidades las prácticas de corrupción, de uso de los fondos públicos y de las bases de datos" y agregó respecto de lo último que "todas estas bases son datos personales que no pueden ser vistos ni utilizados de manera electoral"."Vamos a denunciar uno por uno a todos los casos en los que se usan los fondos públicos y las bases de datos de forma electoral, y a pedir un recurso de amparo", le dijo a Majul, llamativamente pese a que Larreta, Vidal y Santilli, con quienes ella misma hace campaña, fueron denunciados penalmente por ese tipo de presuntos delitos.La ex funcionaria, que al igual que Larreta y Vidal abrió la posibilidad de competir por la presidencia en 2023, agregó que va a "actuar con todas las herramientas legales para que haya una campaña transparente", cosa que de comprobarse los delitos por los que se acusa a Larreta y Vidal, no estaría haciendo JXC.Pese a que la titular del PRO podría argumentar haberse referido a la publicación de un artículo sobre una actividad presidencial en la aplicación MiArgentina, que fue reconocida como error y borrada inmediatamente, esa justificación no tendría chances de escapar a que señaló que denunciaría "uno por uno a todos" y Larreta ya tiene una presentación en su contra por ese tipo de delitos.La abogada e integrante de la Defensoría de Laburantes, Ana Guarriello, confirmó: "Denunciamos a Horacio Rodríguez Larreta y a los precandidatos María Eugenia Vidal y Diego Santilli y a sus respectivos jefes de campaña". "Consideramos que cometieron una serie de delitos graves que involucran dinero público y el uso indebido de datos personales de ciudadanos y ciudadanas por parte de varias empresas, entre ellas GIV S.R.L, que tiene la concesión de la Línea 147 hace varios años", señaló.Uno de los delitos que denunció la Defensoría de Laburantes fue el uso de datos privados -como nombre, teléfono y domicilio- de personas que tras haber llamado a la Línea 147, fueron llamadas por teléfono con fines electorales, pero no pudieron saber en qué forma habían sido obtenidos sus datos por parte de los equipos de campaña.La abogada informó que ese delito está contemplado en el artículo 157 bis del Código Penal argentino. Asimismo, explicó que la denuncia fue colectiva porque se presentaron "20 personas en calidad de ciudadanos denunciantes"."También denunciamos que la campaña se financió con fondos de la administración pública, un delito que está contemplado en el artículo 61 del Código Penal, debido a qué los servicios pagados por el Estado porteño, en este caso la Línea 147, fueron utilizados para realizar tareas en provecho del partido Juntos", agregó Guarriello.Por otro lado, la Defensoría de Laburantes acompaña actualmente un reclamo de trabajadoras del call center de GIV S.R.L. por precarización, malos tratos y hostigamiento laboral.Además de GIV S.R.L., fueron demandadas las empresas Kork S.R.L. y Martínez Estela de Haedo S.R.L., ya que tienen las tres el mismo domicilio y algunos trabajadores desempeñan tareas para las tres firmas.La denuncia tramita en la justicia laboral y las trabajadoras se encuentran a la espera de una fecha para la audiencia de conciliación obligatoria.