Massa adelantó que ANSES trabaja en la jubilación para mayores de 50 perjudicados por la pandemia

Sergio Tomás Massa, presidente de la Cámara de Diputados y referente del Frente de Todos, habló del nuevo aumento al mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, pero también adelantó que Anses está trabajando en un programa de jubilaciones tempranas para los afectados por la pandemia.dijo Massa en Radio 10 sobre el futuro del Congreso nacional. También hizo un balance de las discusiones internas y las medidas necesarias para generar trabajo y reactivar el consumo.agregó el tigrense.Según MassaPor otro lado recordó que desde el FdT "hemos presentado un proyecto de ley para condonar deudas aduaneras a cuarteles de bomberos por ejemplo. Muchos beneficios no pueden ser recibidos por los bomberos por ejemplo porque no tienen su situación fiscal al día, por eso estamos intentando que lo resuelvan".Fernanda Raverta en ANSES viene haciendo un gran trabajo", explicó.Por otro lado, el exjefe de Gabinete de Cristina aseguró que"Argentina recupera mercado interno, recupera trabajo y crece el producto brutue tener firmeza para recuperar los salarios, las jubilaciones, cuando la gente tiene plata en el bolsillo, el mercado se mueve", agregó.En cuánto al resultado de las PASO legislativas,Creo que siempre a la ciudadanía se la convoca dándole un motivo y me parece que nos faltaron motivos o explicarlos", exclamó.En cuánto a los discusiones internas de la coalición, expresó:De tal forma, añadió que "los cambios en el gabinete tienen que dejar tranquilo y satisfecho al Presidente (Alberto Fernández), es él quien elige sus colaboradores"."En Argentina hay derechos adquiridos, la constitución es clara, pcon todos los elementos que merece un trabajador", concluyó.