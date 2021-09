"Son expertos en corralito": De Mendiguren a López Murphy y Lombardi sobre su paso por el gobierno de De la Rúa

#Medios 📺 | "Se preparó 14 años y gobernó 14 días, algo mal debe haber hecho"@dmvasco también cargó fuertemente contra el pasado de @rlopezmurphy pic.twitter.com/RgfcBobGmH — Política Argentina (@Pol_Arg) September 23, 2021

Le pregunté a @rlopezmurphy si no hacía un mea culpa por haber intentado desfinanciar a la educación en los 14 días que fue ministro en 2001. Como hace 20 años, la oposición no tiene un proyecto económico de crecimiento con inclusión para el país. pic.twitter.com/V2dbo6pI9e — Vasco de Mendiguren (@dmvasco) September 23, 2021

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina, José Ignacio De Mendiguren, castigó con dureza a Ricardo López Murphy y Hernán Lombardi, actualmente candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad, por su paso no sólo en la administración Mauricio Macri - en el caso del segundo - sino en el Gobierno de Fernándo De la Rúa.Lombardi había empezado con sus críticas al Gobierno diciendo que "nosotros, rotisería, zapatería”.Frente a ello, De Mendiguren, que ya había querido intervenir en la charla, le replicó al exsecretario de Mediosy continuó:En esta línea, pidió “más respeto a las cosas que se hicieron”, e ironizó:En esa línea, el ex titular de los medios públicos en el gobierno de Cambiemos se defendió diciendo que “todos cometimos errores y nosotros fuimos los primeros en reconocerlo, pero el rumbo de una economía integrada al mundo..."“Es un disparate eso. ¿Integrado al mundo qué?arremetió el dirigente industrial del FdT.No obstante, "el Vasco" escuchó las críticas de Ricardo López Murphy al Gobierno y sobretodo a Cristina por la estatización de las AFJP. Fue entonces que de Mendiguren le dijo: "arremetió en medio de los gritos cruzados y dijo que "si hay alguien consistente y coherente, no exitoso, en la política argentina soy yo".En los últimos tramos de la entrevista, de Mendiguren acusó a López Murphy de haber querido "dolarizar la economía". “Yo nunca propuse eso, no me atribuyan lo que no es cierto”, volvió a declarar el candidato a diputado porteño.