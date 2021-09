Aníbal Fernández: "El cambio en el gabinete fue una manera de volver a cargarle pilas al Gobierno"

El ministro de Seguridad,destacó hoy que el cambio de gabinete es una formay adelantó que va a llevar adelante políticas conen la gestión del combate de la inseguridad y el narcotráfico., afirmó hoy en diálogo con AM 750.En ese sentido, agregó que la responsabilidad del Gobierno "es dar respuestas contundentes para que la sociedad pueda vivir mejor" y destacó el trabajo del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para "resolver el problema de los 'hold outs'" y los bonos privados por los que "prácticamente estábamos en default"., aseveró.Tras la reunión que mantuvo ayer con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, Fernández afirmó que sostiene "una visión un poco distinta" para llevar adelante en Rosario porque busca que haya "mucha más presión y mucha más presencia" para el combate contra la narcocriminalidad.subrayó.En este marco, Aníbal Fernández agregó que en su gestión como ministro de Seguridad entre el 2004 al 2009 concluyó "sin un herido, ni un muerto" y sostuvo que no está dispuesto, subrayó.

En tanto respondió a las críticas de dirigentes de la oposición que lo acusan de tener relación con el narcotráfico. "Mi vínculo es con el Guasón y con el Pingüino", fue la respuesta que dio el funcionario al restar importancia a la acusación y dijo que es "poco seria".El ministro afirmó que no le preocupan las acusaciones y críticas de la oposición porque "es tan poco serio como lo que hacen" y dijo que él podrá haber hecho "la misma estupidez" durante sus cuatro años de gestión, pero que, en cambio, pensaron en hombres y mujeres para llevar adelante", afirmó y agregó que lo que diga la oposición "no ocupa ni medio segundo" de su día.Al ser consultado sobre la designación del Juan Manzur como jefe de gabinete, Aníbal Fernández afirmó que es una persona con experiencia y queAdemás, detalló que hay muchas cosas por hacer, como "resolver el tema de la deuda, generar riqueza" y pensar en la actividad postpandemia pensando en la mano de obra, las obras públicas y las pymes que son "los tópicos que no puede abandonar".", concluyó.