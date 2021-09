23.09.2021 / Judiciales

Horacio Rosatti presidente de la Corte Suprema: quién es y cuál es su trayectoria

El flamante presidente del máximo tribunal fue ministro de Justicia del ex presidente Néstor Kirchner entre 2004 y 2005, y nombrado por decreto por el ex mandatario Mauricio Macri, que ya no lo quiere, para integrar oficialmente la Corte Suprema desde 2016.